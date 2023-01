Nici und Finn lassen sich in "Rote Rosen" auf einen One-Night-Stand ein. Stella freut sich bei "Unter uns" auf eine Klettertour mit Paco und in "Alles was zählt" kann Maximilian mit Romys Hilfe endlich die Erpressung stoppen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Nici und Finn lenken sich nach ihrem Streit mit feiern ab. Nici ist so verletzt, dass sie sich auf einen One-Night-Stand einlässt. Am nächsten Morgen wird ihr klar, was sie getan hat. Als Finn sich versöhnen möchte, macht sie in einer Kurzschlussreaktion mit ihm Schluss. Ben kann vor Tina nur noch schwer verbergen, wie sehr er wegen der wachsenden Mahngebühren unter Druck steht. Mathias will Birgit seinen abrupten Abgang auf dem Polterabend erklären. Er erwischt sie gerade rechtzeitig, bevor sie sich auf den Weg nach Berlin macht. Er gesteht Sandra, dass er emotional noch nicht mit Birgit abgeschlossen hat. Die beiden beschließen, es langsam anzugehen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Eigentlich wollte Max Leander bei dessen Umzug helfen, doch Leander merkt, dass sein Freund in Gedanken bei Liesl ist. Also ermutigt er ihn, etwas mit Liesl zu unternehmen. Die paar Kartons kann Leander schließlich auch alleine tragen. Als Alfons und Hildegard den beiden begegnen, wünschen sie sich für Max, dass hier eine neue Liebe beginnt. Alexandra will Eleni nach wie vor in die USA verlegen lassen und übt daher Druck auf Michael aus. Als Valentina das mitbekommt, legt sie bei Michael ein gutes Wort für Leander ein, der den Vorschlag macht, Eleni nach Hause zu entlassen. Eleni ist darüber sehr erleichtert. Doch kaum im Hotel angekommen, wartet eine böse Überraschung auf sie.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Stella freut sich auf eine Klettertour mit Paco. Eva macht ihr einen Strich durch die Rechnung, indem sie Paco für sich beansprucht. Als Chris die Übergabe des Hundes verweigert, bekommt Jenny nicht nur Stress mit ihrem Freund, sie gerät auch in eine gefährliche Situation. Nachdem Easys Intrige Ringo nicht zurück in die gemeinsame Wohnung gelockt hat, sucht er nach einem anderen Weg, aber Ringo genießt seine Zeit mit Benedikt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Maximilian kann durch Romys Auftauchen endlich die Erpressung stoppen. Er ahnt allerdings nicht, dass Holzer das nicht einfach hinnimmt. Leyla glaubt, dass sie und Anna sich wieder annähern. Als Frieda den Druck auf Anna erhöht, entschließt die sich aber, Leyla schwer zu schaden. Yannick kommt Kilian in einer Notsituation zu Hilfe. Yannick hofft, dass dadurch ein Vorteil für Isabelle in ihrem Prozess entsteht.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

John überrascht Laura mit einem spontanen Liebeskurzurlaub. Sie beschließen, dass dieses Mal die Handys wirklich aus bleiben, damit sie sich aufeinander konzentrieren können. So erfährt John nicht, wie es um seine Schwester Emily steht.