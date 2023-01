Das passiert heute in den Soaps

In "Unter uns" will David nicht, dass Vivien mit ihrem Mann Tobias in den Urlaub fährt. Leyla ist in "Alles was zählt" genervt von ihrer Mitbewohnerin Anna. Bei "GZSZ" wird Nina und Carlos bewusst, wie gut sie als Team funktionieren.

13. Januar 2023 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Alles was zählt": Leyla (r.) nervt die miese Stimmung zwischen ihrer Mitbewohnerin Anna und ihr. © RTL / Julia Feldhagen

17:30 Uhr, RTL: Unter uns David kann es überhaupt nicht ertragen, dass Vivien gemeinsam mit ihrem Mann Tobias in den Urlaub möchte. Als David das unbedingt verhindern will, wird er von Lulu durchschaut. Bambi und Sina machen sich in Amelies Abwesenheit schlimmste Sorgen, bis sein Geschenk an seine Tochter zum Zug kommt. Stella will bei Eva alles richtig machen und hält ihre Meinung zurück, doch das hält sie nicht lange durch. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Chiara gelingt es, Romy ihre Nummer zuzustecken, und sie kann die Bikerkneipe unbeschadet verlassen. Leyla nervt die miese Stimmung zwischen ihrer Mitbewohnerin Anna und ihr. Als das Turnier näher rückt, spitzt sich die Konkurrenz der Läuferinnen weiter zu. Als Jenny mit dem heiklen Thema Heiraten konfrontiert wird, wird ihr bewusst, wie sehr sie sich wünscht, dass ihr Freund Justus ihr einen Antrag macht. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Bei einem ersten Termin, den Nina und Carlos zusammen meistern, stellt sich heraus, wie gut sie als Team funktionieren. Nina kann nicht leugnen, dass sie sich auf die nächsten Arbeitstage freut. Nach seiner Überreaktion wird Philip klar, dass er wieder mehr Privatleben braucht. Spontan geht er mit Tuner in eine Bar und merkt, dass ihm das Freizeitprogramm auch die Energie gibt, sich wieder auf eine Verabredung einzulassen. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de