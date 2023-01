Das passiert heute in den Soaps

In "Unter uns" sorgen sich Sina und Bambi um Amelie, die plötzlich verschwunden ist. Bei "Alles was zählt" fühlt sich Yannick von Isabelle zu Unrecht angegriffen. Philip wird in "GZSZ" bewusst, dass sein Privatleben zu kurz kommt.

12. Januar 2023 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Unter uns": Bambi und Sina müssen befürchten, dass Amelie entführt wurde. © RTL / Stefan Behrens

17:30 Uhr, RTL: Unter uns Bambi will Amelie mit einer Tracking-Uhr ausstatten, um immer zu wissen, wo sie ist. Sina findet das übertrieben, doch dann ist Amelie verschwunden. Stella ist glücklich, den Job bei Eva ergattert zu haben. Bald wird ihr klar, dass Eva als Chefin nicht gerade zimperlich ist. Fast scheint es, als ob Lulu und Rufus ein Paar werden, doch dann meldet sich Rufus' Unterbewusstsein und er trifft eine schwere Entscheidung. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Justus kann nicht fassen, dass Jenny den Fahrstuhl manipuliert hat, um ihm zu schaden. Sie bereut es aufrichtig. Doch kann Justus ihr verzeihen? Alexander ist sich sicher, Romy gesehen zu haben. Doch um an Beweise zu kommen, führt der Weg zurück in die Bikerkneipe. Yannick fühlt sich von Isabelle zu Unrecht angegriffen. Warum sieht sie nicht, dass er ihr nur helfen wollte? 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Tobias erkennt, welche einmalige Chance Sunny sich entgehen lassen will, und veranlasst über Gerner, dass sie frei bekommt. Ohne Sunny sind er und Nina bei W&L allerdings dringend auf zusätzliche Unterstützung angewiesen. Philip gönnt sich neben seinem Beruf kaum Privatleben. Er ist überzeugt, dass ihm die Aufgaben als Chefarzt derzeit alles geben, was er braucht. Wären da nicht die leichten Verspannungen, die Philips Zündschnur verkürzen. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de