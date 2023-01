Das passiert heute in den Soaps

Bei "Unter uns" entlädt sich Ringos Anspannung in einem Streit mit Ute. Justus will Jenny in "Alles was zählt" endlich einen Heiratsantrag machen. Bei "GZSZ" weigert sich Jessica, Carlos weiterhin ihre Schulden zurückzuzahlen.

11. Januar 2023 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"GZSZ": Carlos kapiert, dass er von Jessica keinen Cent mehr sehen wird. © RTL / Rolf Baumgartner

17:30 Uhr, RTL: Unter uns Ringos Anspannung entlädt sich in einem Streit mit Ute, den ihre Tochter Maja mitbekommt. Die sorgt unbewusst dafür, dass Ringo seinen tiefsitzenden Schmerz rauslässt. Lulu und Rufus lenken Britta von ihrer Trauer ab. Dabei harmonieren die beiden so sehr, dass Lulu Rufus ein Geständnis macht. Paula kündigt großspurig an, Corinnas kaputten Fön zu reparieren. Dabei lehnt sie sich jedoch etwas zu weit aus dem Fenster. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Überglücklich, dass dank Jenny das EEZ noch eine Chance hat, will Justus ihr endlich den längst geplanten Heiratsantrag machen. Als Alexander nicht mehr glaubt, dass Maximilian ihm noch helfen kann, macht er eine verstörende Entdeckung. Als Yannick mitbekommt, wie dreist Isabelle abgezockt werden soll, mischt er sich beschützend ein. Das hat ungeahnte Konsequenzen. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Nina fängt Jessica auf und erfährt dabei, dass sie von Jessica belogen wurde. Bitter entzieht sie sich und bedauert still, Carlos zu Unrecht schlecht behandelt zu haben. Sie sieht Carlos jetzt mit anderen Augen. Als Jessica sich weigert, Carlos weiterhin ihre Schulden zurückzuzahlen, kapiert Carlos, dass er sich selbst geschadet hat. Er steht finanziell mit dem Rücken zur Wand und weiß nicht weiter. Doch Michi und Tobias stehen ihm zur Seite. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de