Das passiert heute in den Soaps

In "Rote Rosen" deckt Amelie Jolinas Intrige gegen Simon auf. Erik will in "Sturm der Liebe" Geschäftsführer des "Fürstenhofs" werden. Bei "GZSZ" wird Jessica eifersüchtig, als Carlos mit einer Frau flirtet.

06. Januar 2023 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"Sturm der Liebe": Erik hofft auf den Posten des Geschäftsführers. © ARD/WDR/Christof Arnold

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Amelie entlarvt Jolinas Intrige gegen Simon und wächst in Gunters Ansehen. Simon unterstellt Amelie sofort, dass sie hinter der ganzen Sache steckt. Doch Charlotte öffnet Simon die Augen: Jolina hat gelogen, weil er sie arrogant behandelt. Malte plant eine Überraschung für Anette. Seine Heimlichtuerei lässt sie skeptisch werden und Anette spioniert ihm hinterher. Als sie ihn auf dem Flugplatz stellt, ist sie glücklich gerührt. Doch das Glücksgefühl ist schnell verflogen, als sie eine denunzierende Schmiererei auf ihrem Lkw findet. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Erik bemüht sich um die freie Stelle als Geschäftsführer im "Fürstenhof". Zu seiner Überraschung sind zunächst auch alle damit einverstanden. Dann jedoch eröffnet Christoph Erik zu dessen Entsetzen, dass er plant, den Geschäftsführerposten anderweitig zu vergeben. Zu Valentinas Enttäuschung möchte Michael das großzügige Geschenk von Frau Koch nicht annehmen. Valentina selbst ist von der Geschichte des alten Ehepaars aber so gerührt, dass sie das Bootshaus für Frau Koch zu deren Geburtstag wieder herrichten möchte. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Stella macht einen Crash-Kurs im Massieren, um Evas Erwartungen zu erfüllen. Dafür braucht sie ein Versuchskaninchen. Benedikt und Ringo triumphieren über Buchner. Als Ringo sich dann öffentlich selbstlos für Huber Bau einsetzt, revanchiert sich Benedikt mit einer väterlichen Geste. Corinna und Chris sind schockiert: Matteo will die Schule abbrechen. Sie merken allerdings, dass seine Pläne Hand und Fuß haben. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Ben führt Alexanders Erpresser vor Augen, dass sein Plan nicht aufgehen kann. Doch der denkt nicht daran, einzulenken. Nach Manon Dubois' Absage hofft Justus, zumindest den Kader unter Kontrolle zu halten. Doch Annas Verschwinden bereitet ihm Kopfzerbrechen. Beim Täter-Opfer-Ausgleich verstrickt sich das vermeintliche Unfallopfer in Widersprüche. Isabelle will das für sich nutzen. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Luis' Sorge um Erik wird befeuert, also sucht er das Gespräch. Erik gesteht, dass er niemanden enttäuschen will und gibt Luis das Versprechen, besser auf sich aufzupassen. Doch die Arbeit ruft trotzdem. Jessica wird eifersüchtig, als Carlos mit einer Frau flirtet. Vor ihm stellt sie ihr Glück mit Tuner aus. Der hat das Gefühl, mit Jessica die richtige Frau zu haben. Umso weniger gefällt es ihm, dass Carlos Jessica scheinbar nicht in Ruhe lässt.