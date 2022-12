Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" überrascht Andre Helene mit einem Liebesgeständnis. Benedikt muss in "Unter uns" erkennen, dass Buchner ihn betrogen hat. In "Alles was zählt" eckt Lucie mit ihren Silvesterplänen bei Henning und Yannick an.

30. Dezember 2022 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"Sturm der Liebe": André macht Helene ein völlig ungeplantes Liebesgeständnis. © ARD/WDR/Christof Arnold

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Birgit ist auf Jobsuche und erhält ein vielversprechendes Angebot aus Frankfurt. Sie ist hin- und hergerissen: Würde die Entfernung ihrer Beziehung guttun oder sie beenden? Als Mathias positiv darauf reagiert, schwärmt sie ihm von alten Erinnerungen vor und hat Erfolg - Mathias gibt ihrer Beziehung noch eine Chance. Dörte fällt es schwer, die Hochzeitsvorbereitungen aus der Hand zu geben. Sowohl Johanna als auch Charlotte scheitern. Bis Sandra wohlwollend auf ihre Mutter einwirkt, Aufgaben abzugeben. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Trotz des Streits sagen sich Helene und André, dass sie sich mögen, aber offenbar nicht vernünftig miteinander reden können. Dennoch möchte André ihr nun seine Liebe gestehen und gibt sich reichlich Mühe, um diesen besonderen Moment vorzubereiten. Doch dann droht ein unvorhergesehener Zwischenfall sein Vorhaben zu torpedieren. Carolin freut sich, dass Vanessa sich öffentlich zu ihr bekannt hat und die beiden sich nun auch in der Öffentlichkeit als Paar zeigen. Trotzdem wollen sie Rücksicht auf Max nehmen. Doch als der den beiden auf der Straße begegnet, gibt er ihnen wider Erwarten seinen Segen. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Tobias macht Vivien zum Jahresende ein romantisches Versprechen und läuft prompt Gefahr dieses zu brechen. Benedikt erkennt entsetzt, dass er in einem faulen Deal mit Buchner gefangen ist. Wenn er aussteigt, verliert er sehr viel Geld, wenn nicht, verliert er Ute. Cecilia bekommt das Gefühl, den Richtigen vielleicht die ganze Zeit vor ihrer Nase gehabt zu haben. Ein Gefühl, das sie aktiv überprüfen will. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Ben überzeugt Alexander, sich nicht voreilig selbst anzuzeigen. Immer noch ist er davon überzeugt, dass sein Neffe unschuldig ist. Isabelle kann es nicht fassen, was für ein abgebrühter Anwalt aus ihrem Cousin Kilian geworden ist. Lucie stößt mit ihren Plänen am Silvesterabend Henning und Yannick ordentlich vor den Kopf. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Lilly misst dem schlechten Omen aus dem Wachsgießen keine Bedeutung bei. Im Gegensatz zu Nihat, der Lilly zum Jahreswechsel im Krankenhaus besucht. Doch um 12 Uhr zählt für sie beide nur, dass sie zusammen sind. Als Michi sich schon enttäuscht damit abgefunden hat, seine Bode-Party im Kiezkauf allein bestreiten zu müssen, bekommt Yvonne einen Hinweis von Carlos. Natürlich lässt Yvonne Michi nicht alleine und tanzt mit ihm wild ins neue Jahr. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de