Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" lässt Alexandra ihre Wut an Christoph aus. Bei "Unter uns" will Monika herausfinden, ob es ihr in Mexiko gefallen könnte und in "Alles was zählt" stellt sich Jenny gegen das Meisterzentrum.

20. Dezember 2022 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Alles was zählt": Jenny mahnt Richard, nicht vor Justus und Simone einzuknicken. © RTL / Julia Carola Pohle

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Durch den erneuten Vaterschaftstest droht Birgits Intrige aufzufliegen. Nici und Mathias fiebern dem neuen Ergebnis entgegen und sind erleichtert - diesmal ist der Test positiv! Für Nici ist das Ergebnis der Beleg dafür, dass Birgit den ersten Test manipuliert hat. Birgit dagegen schiebt alle Schuld auf das Labor. Wird Mathias ihr glauben? Obwohl Ben seinen und Tinas Anteil für die Kellersanierung durch einen lukrativen Auftrag finanzieren kann, lässt er sich immer wieder von Hendrik provozieren. In seiner Wut vergisst er, die Werkstatt abzuschließen. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Alexandra schlägt Christophs Angebot aus, eine Spezialistin aus den USA zu engagieren, damit sie Elenis Behandlung übernimmt. Als sie dann jedoch erkennen muss, dass sie die teure Behandlung nicht selbst zahlen kann, lässt sie ihren Frust an Christoph aus. Leander Saalfeld trifft auf seinem Motorrad am Fürstenhof ein und ist kurz darauf bereits als Lebensretter gefragt, als Paul bei einem Frühstück mit Christoph unversehens in Gefahr gerät. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Sina ist in größter Sorge um Bambi. Sie entscheidet, sich nicht länger auf Marcels Spielchen einzulassen und die Wahrheit aus ihm herauszubekommen. Cecilia erklärt Paula, nicht auf Theo zu stehen. Als Theo sich ungewohnt entschieden zeigt, flammt in Cecilia Interesse auf - vielleicht zu spät? Monika will herausfinden, ob es ihr in Mexiko gefallen könnte. Sie glaubt, damit David vor den Kopf zu stoßen, doch der hat andere Prioritäten. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Ben geht mit Alexander dessen Befürchtung nach. Während Ben die Geschichte nicht glauben kann, ist Alexander von seiner Schuld überzeugt. Jenny ist entschlossen, gegen das Meisterzentrum zu kämpfen. Sie macht eine Kampfansage - auch auf die Gefahr hin, Simone und Justus gegen sich aufzubringen. Imani und Nathalie wollen den Patienten mit einem Wunschbaum Mut machen. Sie ahnen nicht, dass es noch jemanden gibt, der diese Hilfe nötig hat. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Ein Möbelschaden wirft die Frage auf, wie sehr sich Tobias in die gemeinsame Wohnung einbringen kann. Katrin ringt sich durch, ihr Wohnkonzept aufzuweichen. Aber dann bringt sich Michi als Berater ins Spiel. Sunny verhandelt Details für den W&L-Weihnachtsempfang mit Erik. Laura fühlt sich übergangen, und Arbeitsabläufe im Mauerwerk geraten durcheinander. Laura will neu verhandeln, doch Sunny sitzt am längeren Hebel - bis sie den Bogen überspannt. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de