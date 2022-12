Das passiert heute in den Soaps

In "Unter uns" überrascht Monika David mit dem Vorschlag, auszuwandern. Lucie muss sich in "Alles was zählt" zwischen Karriere und Familie entscheiden. In "GZSZ" will Sascha den Erpresser, der eine erneute Geldübergabe fordert, endlich stellen.

16. Dezember 2022 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"Unter uns": David ist überrumpelt, als Monika ihm spontan vorschlägt, mit ihr auszuwandern. © RTL / Stefan Behrens

17:30 Uhr, RTL: Unter uns Sina verzweifelt über ihre Unfähigkeit, Bambi retten zu können. Bis sie die Erkenntnis trifft, wer für Bambis Situation verantwortlich sein muss: Marcel. Rufus glaubt, dass Britta und Lulu auf ihn stehen. Er ist entschlossen, um der Harmonie willen neutral zu bleiben. Das ist nicht so einfach. David ist überrumpelt, als Monika vorschlägt, zusammen auszuwandern. Als er Vivien davon erzählt, hofft er, dass sie ihn davon abhält. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Justus und Simone wähnen sich mit ihrem Kick-off-Event für das Eis-Exzellenz-Zentrum auf einem guten Weg. Doch dann kommt es zum Eklat. Lucie ist hin- und hergerissen. Sie muss sich zwischen Karriere und Familie entscheiden.

Chiara ist fassungslos, dass Anna aus dem Workshop von Manon Dubois geworfen wurde. Chiara glaubt den Grund dafür zu kennen. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Als der Erpresser eine erneute Geldübergabe fordert, schmiedet Sascha den Plan, ihn dabei zu stellen. Verdeckt begleitet Sascha Emily zum verabredeten Ort, doch diesmal läuft die Übergabe anders als sonst. Yvonne und Gerner werden an die Turbulenzen ihrer eigenen Liebesgeschichte erinnert. Dabei ist Gerner Yvonne noch etwas schuldig. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de