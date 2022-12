Das passiert heute in den Soaps

Eva besucht in "Unter uns" die Schillerallee und überrascht alle mit ihrer Freundlichkeit. In "Alles was zählt" wird Isabelle das schlechte Gefühl nach ihrem Unfall nicht los. Bei "GZSZ" muss Erik sich eingestehen, dass er Lauras Jobangebot gerne annehmen würde.

15. Dezember 2022 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Unter uns": Eva (l.) stellt im Gespräch mit Britta und Paco fest, wie sehr sie ihr altes Selbst und die Schillerallee vermisst hat. © RTL / Stefan Behrens

17:30 Uhr, RTL: Unter uns Eva besucht Köln und überrascht alle mit ihrer Freundlichkeit. Allein Britta traut der Verwandlung nicht und sie versucht, die alte Eva wieder hervorzulocken. Davids Ansprache bleibt nicht ohne Wirkung. Beeindruckt ist Vivien ihm emotional näher denn je, was auch Monika nicht entgeht. Sina versucht die Neuigkeit, dass Bambis Zustand sich verschlechtert, tapfer wegzustecken, doch dann übermannt sie ihre Verzweiflung. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Als Simone versucht, den BDE zu besänftigen, platzt Justus angespannt eine wichtige Information vor Richard heraus.

Während die Vorbereitungen für das Kick-Off-Event Lucie in Beschlag nehmen, erhält sie ein verlockendes Angebot ihrer Business-School. Isabelle kann das schlechte Gefühl nach ihrem Unfall nicht abschütteln und fährt kurzerhand mit Yannick zu der vermeintlichen Unfallstelle. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Erik muss sich eingestehen, dass er Lauras Jobangebot gerne annehmen würde. Doch die Sehnsucht nach Toni ist zu groß, um dafür die gemeinsame Reise abzusagen. Laura kapiert, dass Toni das Zünglein an der Waage ist und unterrichtet sie über Eriks Dilemma. Lauras Kniff zündet, denn kurz darauf erhält Erik einen unerwarteten Anruf von Toni. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de