Das passiert heute in den Soaps

Nici hadert in "Rote Rosen" mit dem negativen Ergebnis des Vaterschaftstests. In "Sturm der Liebe" führt die Staatsanwaltschaft eine Razzia bei der Schwarzbach AG durch. Später geraten Moritz und Yvonne in "GZSZ" aneinander.

13. Dezember 2022 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"GZSZ": Moritz (Lennart Borchert) interessiert es nicht, was Yvonne (Gisa Zach) von seiner Berufsentscheidung hält. © RTL / Rolf Baumgartner

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Nici weiß nicht, wie sie mit dem negativen Ergebnis des Vaterschaftstests umgehen soll. Dörte will sie beruhigen, löst aber ungewollt Zweifel aus: Könnte doch jemand anderes Nicis Vater sein? Hat Sandra ihr Leben lang gelogen? Verunsichert stellt Nici gemeinsam mit Mathias ihre Mutter zur Rede. Amelie hat ein Kochevent vergessen und muss kurzerhand umplanen, denn Carla kümmert sich um ihre Weinernte. Als Carlas Erntemaschine kurz vor einem Hagelsturm ausfällt, hat Amelie eine kreative Lösung, die Event und Weinernte rettet. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Die Staatsanwaltschaft führt eine Razzia bei der Schwarzbach AG durch und auch die Privaträume von Alexandra und Markus werden durchsucht. Markus ist außer sich und geht auf Christoph los. Eleni versucht den Streit zu schlichten, doch dabei kommt es zu einem tragischen Unfall. Als Max eine zweideutige Situation zwischen Vanessa und Carolin mitbekommt, ist er irritiert. Aber Michael schiebt sein ungutes Gefühl beiseite und so lädt Max Vanessa zu einer romantischen Übernachtung in der Hütte ein. Vanessa erträgt die Nähe zu Max allerdings nicht und lässt ihn sitzen. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Ringo muss erkennen, dass fast jeder seine Werkstatt angezündet haben könnte. Als schließlich jemand gesteht, ist er völlig überrascht. Damit hat er nicht gerechnet. Corinna setzt den Plan um, sich an Buchner heranzuspielen. Das erweist sich als heikle Aufgabe. Sina würde sich wegen der Sorge um Bambi am liebsten für den Rest ihres Geburtstags verkriechen. Für ihre Tochter Amelie ändert sie ihre Meinung. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Wenig empathisch verplant Isabelle Kims Besuch für ihre Zwecke. Doch dieses Mal schlägt das Karma zurück. Während Simone noch Sorge hat, der Gutachter des BDEs könne ihrem Projekt gefährlich werden, tut sich ein Problem von ganz anderer Seite auf. Imani hofft, dass Dr. Bach einem Patienten mit einem Handgelenksbruch helfen kann. Plötzlich kommt es auf ihr Können an. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Moritz ist irritiert, dass seine Kündigung bei W&L für Yvonne scheinbar okay ist. Doch durch einen Zufall hört er mit, wie wenig sie wirklich von seiner Berufsentscheidung hält, und die Situation eskaliert. Jessica schafft es, vor Tuner zu verbergen, dass sie seine Tasche durch ein billiges Imitat ersetzt hat. Doch dann fühlt sie sich schäbig, Tuners Gutmütigkeit auszunutzen und trifft eine Entscheidung, mit der sie sich klar zu Tuner bekennt. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de