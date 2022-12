Das passiert heute in den Soaps

Bei "Rote Rosen" droht der Schmuggel-Skandal Anettes Spedition zu ruinieren. Markus scheint in "Sturm der Liebe" aufzufliegen. In "Alles was zählt" fliegt Isabelles Sabotage vor Henning auf.

12. Dezember 2022 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Rote Rosen": Anette (r.) erfährt, dass ihre Heide-Echo-Aktion nach hinten los ging. © NDR/ARD/Nicole Manthey

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Der Druck auf Anette steigt: Der Schmuggel-Skandal droht, ihre Spedition zu ruinieren. Auf der Suche nach entlastenden Belegen, um Malte aus der U-Haft zu befreien, findet sie Maltes Zweit-Handy. Wird Anette darauf entlastende Beweise finden? Amelie kann Charlotte vor dem K.o.-Tropfen-Täter retten und ihn von der Polizei verhaften lassen. Simon macht sich Vorwürfe - wieder war er nicht da, um seiner Schwester zu helfen. Um sie auf andere Gedanken zu bringen, lädt er Charlotte zu einer gemeinsamen Auszeit an der Ostsee ein. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Durch einen Informanten erfährt Markus, dass wegen des Bilanzbetrugs der Schwarzbach AG gegen ihn ermittelt wird. Alexandra und Markus waren sich eigentlich sicher, alle Spuren verwischt zu haben. Markus will sich um die Sache kümmern und nach Frankfurt fahren, doch er hat die Rechnung ohne Christoph gemacht. Obwohl Carolin weiß, dass das kurze Abenteuer zwischen ihr und Vanessa für beide nicht gut ausgehen wird, versucht sie, ihre gemeinsame Zeit voll auszuschöpfen und zu genießen. Ein Telefonat zwischen Max und Vanessa, das sie heimlich mithört, verletzt sie dennoch. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Easy schafft es, die Werkstattbesetzung zu beenden. Als er von seinem Mann Ringo dafür nur Häme erntet, übermannt Easy die Wut. Die verzweifelte Suche nach dem Gift, das ihren liebsten Bambi langsam umbringt, bringt Sina fachlich wie emotional an ihre Grenzen. Stella muss Jakob trotz ihrer Abneigung um einen Gefallen bitten. Dabei entdeckt sie eine neue Seite an ihm, die sie wider Willen nicht kalt lässt. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Jenny weist die Avancen des BDE-Gutachters klar ab - Frieda registriert aber erst dadurch dessen Interesse und wird eifersüchtig. Isabelle genießt ihre geglückte Sabotage von Hennings Grillstand. Doch dann fliegt sie vor Henning auf. Obwohl Richard und Jenny Lucie als Spionin verloren haben, wollen sie nicht aufgeben, das Eis-Exzellenzzentrum weiter zu sabotieren. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Lilly ist verwundert, als ihr Handy verschwindet und kurz darauf an unerwartetem Ort wieder auftaucht. Dann wird klar, wieso: Ihr Handy wurde entwendet und sie steht plötzlich vor einem größeren Problem. Jessica ist happy, als Tuner ihr eine neue Designer-Handtasche schenkt. Doch dann konfrontiert Carlos sie mit einer Zwischenrechnung seines Hotels. Nina muss ihre neue Handtasche gleich wieder versetzen. Nur darf Tuner davon nichts mitkriegen.