Das passiert heute in den Soaps

Bei "Rote Rosen" findet die Polizei in Anettes Wohnung eine große Menge Bargeld. In "Alles was zählt" spioniert Lucie Justus aus und bei "GZSZ" will Nina nicht, dass Carlos die Renovierung ihrer Wohnung übernimmt.

09. Dezember 2022 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"Alles was zählt": Lucie (l.) steckt Jenny wichtige Informationen über Dubois. © RTL / Julia Carola Pohle

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Die Polizei stellt in Anettes Wohnung eine große Menge Bargeld sicher - ein weiteres belastendes Indiz gegen Malte. Anette fragt sich verzweifelt, ob Malte ihr nur etwas vormacht. Doch Sandra darf ihr keine Details von Maltes Vernehmung erzählen. Aufgewühlt wirft Anette Sandra vor, der Beruf sei ihr wichtiger als ihre Freundschaft. Amelie bewahrt Birgit davor, dass ihre Vaterschafts-Intrige auffliegt. Als sie Mathias und Sandra zusammen sieht, kocht die Eifersucht wieder hoch. Sie verführt Mathias, um sich seiner Liebe zu versichern, und gibt sich bei Sandra hinterhältig als Freundin. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Für Vanessa wird die Zweisamkeit mit Carolin im Hause Sonnbichler zu einer Zerreißprobe. Um so wenig wie möglich zu Hause zu sein, verplant Vanessa jede Minute, was bei Gerry und Shirin für Irritation sorgt. Ihr wird bewusst, dass sie sich selbst belügt, und sie unterbreitet Carolin einen Vorschlag. Erik und Yvonne wollen Paul doch noch von einer Hochzeit mit Josie überzeugen und bemühen sich, jeder auf seine Weise. Erik versucht, den Baron von der Turmmiete für die Hochzeit zu überzeugen, während Yvonne Glückskekse für die beiden backt. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Während Bambi und Sina noch versuchen zu begreifen, was Bambis Vergiftung für sie bedeutet, erfahren sie, dass ihnen die Zeit davonläuft. Theos Schwester Paula, Vivien und David wollen Bambi helfen und besetzen kurzerhand die Werkstatt. Ringo ist jedoch nicht bereit, mit den Besetzern zu verhandeln. Stella spannt Paco für Ermittlungsarbeiten ein, um keine Zeit mit dem Privatermittler Jakob verbringen zu müssen. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Justus schwört Lucie auf Geheimhaltung vor dem BDE ein - und ahnt nicht, dass die schon längst Richard mit Informationen versorgt. Leyla weiß vor Angst um ihren Vater nicht, was sie tun soll. Simone beschließt darum, diese Entscheidung für Leyla zu fällen. Isabelle sieht ihren lukrativen Sonderverkauf durch Hennings Adventsgrillen in Gefahr und entscheidet sich, dem ein Ende zu machen. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Nina ist wenig begeistert, dass Carlos die Renovierung ihrer Wohnung übernimmt. Doch als ihr bewusst wird, dass ihre kleine Intrige gegen Carlos nicht einmal in Jessicas Sinne war, bekommt Nina ein schlechtes Gewissen. Moritz muss einsehen, dass er seinen Fauxpas nur ausbügeln kann, indem er ein Korrekturschreiben verschickt. Doch als er gerade damit beginnen will, wird Gerner auf den Vorfall aufmerksam. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de