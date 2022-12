In "Rote Rosen" lässt Sandra die Spedition von der Polizei durchsuchen. Theo verliebt sich bei "Unter uns" in Cecilia und in "Alles was zählt" will Deniz seinen Streit mit Chiara endlich beilegen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Sandra veranlasst - ohne Anettes Wissen - eine Razzia in der Spedition. Sie will Malte überführen. Doch er bekommt Wind davon. Und so gerät am Tag der Razzia Sandras Plan ins Wanken: Anette ist anwesend und bitter enttäuscht von Sandras Aktion. Aber es kommt noch schlimmer: Von Drogen ist keine Spur! Birgit hat in Mathias Zweifel geweckt: Ist er wirklich Nicis Vater? Nici spürt, dass irgendwas nicht stimmt mit Mathias. Doch sie geht offen auf ihn zu und Birgits Plan geht nach hinten los. Vater und Tochter verstehen sich plötzlich besser als zuvor.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Die Nähe zu Vanessa schmerzt Carolin sehr, denn sie ist sich sicher, dass Vanessa die Zeit mit ihr erneut als Ausrutscher deklarieren wird. Carolin will sich das nicht länger antun und stößt Vanessa von sich. Nichtsahnend, dass sie damit neue Gefühle in Vanessa auslöst. In einem von Christophs spanischen Hotels gibt es Probleme mit dem Chefportier. Angesichts der Anzeige gegen ihn kann er nicht selbst dorthin reisen und bittet Alfons, ihn zu vertreten. Der knüpft seine Zusage allerdings an eine Bedingung.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Benedikt wird von Chris beschuldigt, an seinen Eheproblemen schuld zu sein. Bei Benedikt meldet sich erstaunlicherweise sein sonst stillgelegtes Mitgefühl. Monika findet Gefallen an Davids direkter, entschlossener Art. In ihr kommt der Gedanke auf, dass mehr aus ihnen beiden werden könnte. Als Theo von Paula auf seine Gefühle für Cecilia gestoßen wird, erkennt er, dass seine Schwester und Monika recht haben.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Die Steinkamps geraten in höchste Alarmbereitschaft, als sie erkennen, dass der Gutachter ein alter Feind der Familie ist. Deniz bittet den Girlsclub um Hilfe, weil der den Streit mit Chiara endlich beilegen will. Tatsächlich haben die jungen Frauen eine Idee, wie das zu bewerkstelligen sein könnte. Maximilian und Gabriel bieten sich Ben als Babysitter für Nils an. Dadurch gehen die beiden eine ungeplant feste Verbindung ein.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Katrin ahnt sofort, wieso Tobias nicht zu ihrer Verabredung auftaucht, und macht sich mit Michi auf den Weg, um ihn zu suchen. Philip enttäuscht die Erwartungen seiner Mitarbeiter, als er nicht im sexy Kostüm zur Nikolausparty erscheint. Durch die ganze Kritik an ihm muss er einsehen, dass er damit nur den Eindruck bestätigt, eine echte Spaßbremse zu sein. Doch zum Glück kommt Philip eine zündende Idee.