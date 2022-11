Das passiert heute in den Soaps

In "Unter uns" wollen Sina und Bambi ihre Hochzeitspläne endgültig begraben. Jenny rächt sich in "Alles zählt" an Justus und bei "GZSZ" sieht Jessica eine Möglichkeit, Tuner noch mehr Geld abzuluchsen.

24. November 2022 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Alles was zählt": Jenny lässt sich von Justus nicht besänftigen. © RTL / Julia Feldhagen

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Sandra fürchtet, dass die LSD-Spuren von Bettys Stofftier stammen. Sie hegt einen Verdacht und bittet Mathias, das Stofftier auf Drogen zu testen. Ist Malte in einen Schmuggel mit Petrov verwickelt? Charlotte will einem schwulen Pärchen Hochzeitssträuße liefern, doch ihnen wird die Location kurzfristig abgesagt. Spontan schlägt Charlotte Tina vor, die Gärtnerei als Hochzeits-Location zu vermieten. Erst ist Tina genervt von der Idee, lässt sich dann aber darauf ein. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Zutiefst geknickt hadert Shirin mit ihrer Hilflosigkeit. Selbst ein großzügiger Scheck, den sie von einem anonymen Spender erhält, kann sie nur kurz aufheitern. Als Yvonne in der Wohnung putzt, erkennt Shirin den Geruch des Putzmittels. Sie ist sich sicher, dass es dasselbe ist, welches ihr die Augen verätzt hat. Bei einem Streit zwischen Alexandra und Eleni stellt sich Markus schützend vor seine Ehefrau. Auch wenn ihm Alexandra dafür dankbar ist, muss Markus einsehen, dass es nichts daran ändert, dass sie ihn nicht mehr liebt. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Nach den dramatischen Entwicklungen auf ihrer Hochzeit beschließen Sina und Bambi, ihre Hochzeitspläne für immer zu begraben. Einer hat aber etwas dagegen. Als Jakob bei der Hochzeit auftaucht, sieht er Stellas Ex die Flucht ergreifen und nimmt die Verfolgung auf. Die Konfrontation endet für ihn lebensgefährlich. Rufus, Britta, Cecilia, Ringo und Theo erfahren von den blutigen Ereignissen auf der Hochzeit und bangen um Familie und Freunde. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Jenny kann nicht fassen, wie hinterlistig Justus ihr Projekt ins Abseits drängt. Ihr kommt eine Idee, wie sie sich rächen kann. Imani beweist im Krankenhaus erstaunliches Durchhaltevermögen und lässt sich von Dr. Bachs Schikanen nicht aus der Ruhe bringen. Isabelle möchte nun endlich ihrer Tochter ihren Freund vorstellen, doch Yannick hinterlässt einen denkbar schlechten ersten Eindruck bei Sophia. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Jessica sieht auf der Straße zufällig einen Nothilfebus für Obdachlose. Dadurch kommt sie auf die Idee, Tuner sein Geld über einen wohltätigen Zweck abzuluchsen. Allerdings hat sie bei ihrem Vorhaben auch ein schlechtes Gewissen. Wie Erik richtig vermutet, hat Laura ihm den Chefposten im Mauerwerk nur angeboten, um John eins auszuwischen. Doch die Dinge ändern sich und aus dem Angebot wird plötzlich Ernst. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de