Bei "Unter uns" wird die Hochzeit von Bambi und Sina zum Albtraum. Leylas Intrige gegen Anna läuft in "Alles was zählt" nicht nach Plan. Bei "GZSZ" muss John um seinen Job bangen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Was einer der schönsten Tage ihres Lebens werden sollte, wird für Bambi, Sina und ihre Gäste zum Albtraum. Jakob taucht in einem schlimmen Zustand auf. Seine Freunde merken, dass er etwas Wichtiges mitteilen will - nur was? Stella stellt resigniert fest, dass sie ihrer Vergangenheit nie wird entkommen können. Um alle anderen zu retten, opfert sie alles.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone und Justus treiben das Eis-Exzellenzzentrum weiter voran. Dabei will Justus dafür Sorge tragen, dass von seiner Freundin Jenny keine Gefahr ausgeht. Leylas Intrige gegen Anna läuft nicht nach Plan. Das ärgert nicht nur sie, sondern auch Isabelle, die sich von Simone in ihrem Metier bedroht fühlt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

John plagt das schlechte Gewissen, weil er Laura in die Pfanne gehauen hat. Er will seinen Fehler ausbügeln, doch Laura findet selbst eine Lösung. Nun bangt er um seinen Job. Durch die Protestaktion muss Sunny die Rede von Gerner beim Spatenstich übernehmen. Kurzentschlossen nutzt sie die mediale Aufmerksamkeit, um das Bauvorhaben nach ihren eigenen Vorstellungen umzugestalten. Ganz zum Missfallen von Gerner.