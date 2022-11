Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" ist Vanessa von Carolin enttäuscht. Jenny will Simone und Justus in "Alles was zählt" nicht kampflos das Feld überlassen. In "GZSZ" versucht Emily, mehr über ihren Dating-Partner herauszufinden.

14. November 2022 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Alles was zählt": Jenny (Kaja Schmidt-Tychsen) lässt ihren Ärger an Maximilian aus. © RTL / Julia Feldhagen

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Anette fällt es schwer, Malte gegenüber misstrauisch zu sein. Doch Sandra drängt sie, akribisch zu überlegen, was gegen ihn spricht. Malte zeigt sich Anette von seiner besten Seite. Doch als er eine Speditionstour ablehnt, wird Anette klar: Malte macht mit Petrov gemeinsame Sache und ihr etwas vor! Die Ehe zwischen Dörte und Norbert kann nicht geschieden werden, weil Norbert seinen Pass angeblich verloren hat. Gunter glaubt, das sei ein taktisches Manöver und streitet sich mit Dörte, die sich ungerecht behandelt fühlt. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Nachdem Vanessa von Carolins Auszugsplänen erfahren hat, ist sie unwillkürlich enttäuscht, auch wenn sie weiß, dass es wahrscheinlich das Beste für alle ist. Bei einer geschäftlichen Besprechung mit Carolin fällt es Vanessa allerdings schwer, die Augen von ihr zu lassen. Christoph und Alexandra haben endlich zueinander gefunden, doch Eleni ist die neue Beziehung ihrer Mutter ein Dorn im Auge. Sie lässt Christoph deutlich spüren, dass sie ihn nicht akzeptiert und dass auch ihr Vater die Familie nicht so einfach aufgeben wird. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Sina ist wie vom Donner gerührt von der Schreckensnachricht. Dann regt sich ihr Kämpfergeist: Sie kann die Diagnose nicht einfach hinnehmen! Stella scheut davor zurück, neue Menschen in ihr Leben zu lassen. Sie kann der Herzlichkeit von Ute und Corinna nicht widerstehen. Easy wird erneut von Ringo verletzt, doch statt zu weinen, geht er feiern. Die Nachricht über Bambi setzt schließlich alles in ein neues Licht. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Jenny ist nicht bereit, Simone und Justus kampflos das Feld zu überlassen. Imani findet die Möglichkeit einer Auszeit mit Deniz. Als sie nicht fahren kann, macht sie jemand anderem damit eine Freude. Leyla schließt ihren Frieden mit Anna. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Emily versucht bei einem Treffen, mehr über ihren Dating-Partner herauszufinden. Kaum ist sie zurück, erwartet sie eine seltsame Überraschung: In ihrem Laden ist irgendjemand mit matschigen Fußspuren durchgelaufen. John ist sich sicher, dass Kate dank seines Spickzettels eine gute Note in ihrer Mathearbeit schreiben wird, doch dann kehrt Kate verweint aus der Schule zurück. Ihr Lehrer hat den Spickzettel gefunden und ihr eine Sechs verpasst. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de