Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" starten Paul und Leon beim Triathlon. Jakob blamiert sich in "Unter uns", als Stella ihn zu Tode erschreckt. In "Alles was zählt" erleidet Finn eine Kohlenmonoxidvergiftung.

04. November 2022 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Sturm der Liebe": Paul (r.) ist dabei, Leon zu überholen. © ARD/WDR/Christof Arnold

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Dörte lässt sich nicht davon abbringen: Sie hat Petrov gesehen. Sandra wird durch Maltes Ablenkungs-Versuche misstrauisch. Ohne die Erlaubnis ihrer Chefin schaut sie sich die Überwachungsvideos an und wird fündig. Charlotte wendet sich enttäuscht ab. Tina feiert ihre Selbstständigkeit und lässt sich von Charlottes Elan anstecken: Zusammen schaffen sie das! In einer kleinen Notsituation verlässt sich Tina blind auf Charlotte. Doch sie ist wegen Simon neben der Spur. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Obwohl Leon starke Schmerzen hat, nimmt er am Triathlon teil. Sein einziges Ziel ist es, Paul zu besiegen, denn er spürt, dass Paul Josie immer noch viel bedeutet. Und tatsächlich kämpft er sich vor bis an die Spitze. Allerdings wird er in der letzten Disziplin von Paul überholt und droht, gegen ihn zu verlieren. Doch dann passiert etwas, womit beide nicht gerechnet hätten. Als Carolin erneut von ihren Gefühlen für Vanessa eingeholt wird, versucht sie ihre Gedanken auf Papier zu sortieren. Plötzlich kommt Michael hinzu und bemerkt, wie Carolin schnell versucht, ihre Notizen zu verstecken. Michael wird stutzig und fordert sie auf, ihm den wahren Grund für ihre Hochzeitsabsage zu nennen. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Jakob ist blamiert, als Stella ihn zu Tode erschreckt. Das kann er nicht auf sich sitzen lassen! Allerdings geht seine Retourkutsche nach hinten los. In seinem Bemühen, Sina versorgt zu wissen, bemerkt Bambi nicht, dass Sina langsam misstrauisch wird. Davids Gefühle haben seit der Kochshow neuen Auftrieb bekommen. Als Vivien alles herunterspielt, packt ihn einmal mehr das Verlangen, sie für sich zu gewinnen. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Justus hält Simones Entscheidung für einen Fehler und leitet eigene Schritte ein. Kann Simone ihn davon abbringen? Finn kommt mit einer Kohlenmonoxidvergiftung ins Krankenhaus. Dort erleidet er plötzlich einen Herzstillstand. Kann Imani ihn retten? Richard findet einen BH im Zentrum. Alles deutet auf Ben hin. Betrügt er etwa Kim? Richard geht der Sache nach und macht eine überraschende Bekanntschaft. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Laura und John wollen sich eine Auszeit gönnen, um nicht wieder wegen des Mauerwerks zu zanken. Sie schalten ihre Handys aus und genießen ein romantisches Date, bis Laura heimlich doch ihr Handy einschaltet und prompt mit einem Mauerwerk-Problem konfrontiert wird. Sunny macht es wütend, dass die Bauarbeiter sie als Dummchen abstempeln, und sie zeigt den Jungs, wo der Hammer hängt. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de