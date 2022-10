Das passiert heute in den Soaps

In "Unter uns" will Bambi Sina unbedingt ihre Traumhochzeit ermöglichen. Simone konfrontiert Deniz in "Alles was zählt" mit einer harten Entscheidung. Bei "GZSZ" wagt Jessica einen neuen Schritt in ihrer Beziehung mit Tuner.

28. Oktober 2022 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Alles was zählt": Simone verteidigt vor dem empörten Deniz ihren Alleingang. © RTL / Julia Feldhagen

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Simon hat kein Verständnis für die selbstmitleidige Amelie - sie soll endlich Verantwortung für ihr Handeln übernehmen. Währenddessen findet Finn heraus, dass ihre Strafe auch in Sozialstunden umgewandelt werden kann - eine Horrorvision für Amelie! Birgit ist sauer: Nici sprengt ihren Opernbesuch mit Mathias, weil sie ihn zu einer Fohlengeburt ruft. Als Nici sich im Anschluss auch noch in den romantischen Abend mit Mathias einklinkt, reicht es Birgit. Sie verlangt von Nici zu gehen. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Um Robert nicht weiter zu belasten, greift Valentina zu einer Notlüge. Statt ihren Studienabbruch und die Trennung von Fabien zu beichten, erzählt sie ihrem Vater, dass sie ein Praktikum bei einem lokalen Radiosender macht. Doch als Robert versucht, Valentina bei ihrer Praktikumsstelle zu erreichen, kann ihm keiner weiterhelfen. Als André einen Friseurtermin bei Helene vereinbart, machen ihre neuen Gefühle für André sie nervös. Auch Shirin und Max stellen fest, dass es Helene immer schwerer fällt, ihr Empfinden zu verbergen, und ermutigen sie, um André zu werben. Doch Helene ist sich sicher, dass dieser nicht an ihr interessiert ist. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Bambi will Sina ihre Traumhochzeit um jeden Preis ermöglichen, muss dafür allerdings ein großes Opfer bringen. Besorgt um den guten Ruf ihres Hotels will Corinna unbedingt herausfinden, wer dort eine Kamera installiert hat. Sie hegt einen unangenehmen Verdacht. Rufus hat die Männergrippe und wird von Lulu aus der Ferne versorgt. Er genießt ihre liebevolle Fürsorge, bis Jakob hinterfragt, warum sie das eigentlich tut. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Simone stellt den Kader vor vollendete Tatsachen. Während Leyla die neue Konkurrenz fürchtet, kann der Eiskunstlauftrainer Deniz nicht fassen, dass er übergangen wird. Gabriel weigert sich, vom Deal zurückzutreten. Henning kann nicht fassen, wie dreist Gabriel vorgeht und bereut es, ihm vertraut zu haben. Imanis erster offizieller Patient entpuppt sich als anspruchsvoller Einstand in die Assistenzzeit. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Michi demoliert versehentlich Katrins Interieur, als Tobias ihm ungewöhnliche Entspannungstechniken erklärt. Mit einigen Hindernissen machen sich die beiden Männer ans Reparieren, wobei Tobias darauf gestoßen wird, was ihm seine Sucht alles genommen hat. Zu Jessicas Überraschung macht ihr ein eher untypischer Abend mit Tuner und Currywurst mit Pommes Spaß. Als die beiden sich voneinander verabschieden, geht Jessica den nächsten Schritt. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de