Birgit trifft es in "Rote Rosen" hart, dass ausgerechnet Mathias Nicis Vater ist. In "Sturm der Liebe" setzt sich Paul für Josie ein und bei "Unter uns" versucht Paula, Theo von seinem Liebeskummer abzulenken.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Birgit ist nach ihrer Abtreibung hart davon getroffen, dass ausgerechnet Mathias Nicis Vater ist. Das lässt sie auch Nici spüren. Zusätzlich befeuert das ihre Eifersucht auf Sandra. Als sie ein Lächeln zwischen Mathias und Sandra bemerkt, stellt sie Mathias gekränkt zur Rede. Hendrik will vor Britta nicht eingestehen, dass seine Verabredung mit Ben und Malte nur eine spontane Notlüge war. Deswegen verbringen die drei notgedrungen - ohne es zu wollen - einen Tag miteinander. Doch Malte kann Hendriks arrogant verletzende Art nicht ertragen und sagt ihm bei einem Streit offen die Meinung.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Nachdem Paul von einem Wettbewerb für Chocolatiers gelesen hat, schlägt er Josie vor, daran teilzunehmen. Doch diese ist sich sicher, dass sie als Auszubildende nicht zugelassen werden würde. Paul setzt alles daran, dass Josie dem Komitee ihre Bewerbung dennoch vorlegen darf. Mit Gerrys Hilfe ist es Shirin doch noch möglich, Dayita für eine Filmpremiere zu schminken. Damit sie Zeit dafür hat, übernimmt Gerry Shirins Putzdienst. Allerdings bleibt das nicht unbemerkt und so bestellt Robert Shirin in sein Büro, wo er ihr eine ernste Ansage macht.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Ringos Trauer erneut zu Streit führt, will Easy ihm helfen, einen Abschluss zu finden. Ringo setzt seinem Schmerz jedoch ein ganz eigenes Ende. Paula versucht vergeblich, Theo von seinem Liebeskummer abzulenken. Erst durch Monika wird ihr klar, was Theos Herz wirklich will. Jakob versucht, Stellas Lüge mit einem besonderen Test zu entlarven und schießt dabei übers Ziel hinaus. Er ahnt nicht, dass sein Misstrauen gerechtfertigt war.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Isabelle lässt sich vor einem Event im Prunkwerk von ein paar Hate-Kommentaren im Netz nicht die Stimmung vermiesen, doch die Hater belassen es nicht dabei, sondern werden aktiv. Während Simone ihren Plan weiter vorantreibt, befürchtet Leyla, von Simone ersetzt zu werden. Jenny freut sich über Richards vorbehaltlose Unterstützung, bis Finn sie mit der Ansage ermahnt, dass diese eingeschränkt werden muss.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jessica ist so verletzt von Ninas Vorwürfen, dass ihr ein Schlag unter die Gürtellinie herausrutscht. Michi kann sich allein nicht aus seiner misslichen Lage befreien und muss notgedrungen Yvonne um Hilfe bitten.