In "Sturm der Liebe" bringt Paul Leon beim Training in Gefahr. Ringo rächt sich in "Unter uns" an Cecilia und bei "GZSZ" muss Katrin befürchten, dass das Ostseeprojekt scheitert.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Nici ist kurz davor, Mathias zu sagen, dass sie seine Tochter ist - da kommt Ben mit Betty dazwischen und Nici verpasst verunsichert den richtigen Moment. Mathias verstaucht sich auf dem Gut seinen Fuß und Sandra bringt ihn ins Krankenhaus. Dort werden beide mit dem Lied aus der Silvesternacht 1999/2000 konfrontiert. Bei Mathias macht es "Klick": Ist Nici seine Tochter? Lilly will sich verliebt mit ihrem Schwarm treffen, anstatt zum Flötenunterricht zu gehen. Amelie und Hendrik decken sie - bis Britta Wind davon bekommt und alle drei dazu verdonnert, zwei Flötenstücke zu üben.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Als Leon einen unschuldigen Moment von Josie und Paul fehlinterpretiert, kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Josie versucht zu vermitteln, aber die Konkurrenzsituation setzt sich am nächsten Tag fort, als Paul und Leon für den Triathlon trainieren. Dabei bringt Paul Leon nichts ahnend in Gefahr. André bietet Helene an, im Café eine Veranstaltung zu machen, um Zusatzeinnahmen für die Hochzeit von Max und Vanessa zu sammeln. Helene ist gerührt und gemeinsam mit Gerry kommt sie auf die Idee, eine Tombola auszurichten. Doch dann werden sie des illegalen Glückspiels bezichtigt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ringo gibt Cecilia die Schuld an seinem Leid. In einer Racheaktion gegen sie findet er kurzfristig ein Ventil für seinen Schmerz. Monika will mit Theo den nächsten Beziehungsschritt wagen. Sie stellt allerdings fest, dass es Konkurrenz gibt, mit der sie es nicht aufnehmen kann. Jakob und Stella haben unerwartet den gleichen Verdacht. Der zerschlägt sich zwar bald darauf, aber damit gehen die Nachforschungen erst richtig los.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny und Justus schaffen es nicht, Zeit miteinander zu verbringen. Justus hat eine gute Idee, wie er Jenny öfter sehen kann. Nachdem sich Chiara Leyla gegenüber geöffnet hat, kann die Chiaras Wunsch nach Rache an Jill verstehen, doch es kommt alles anders. Yannick will seiner Freundin Isabelle im Prunkwerk helfen. Als er dafür Gabriel in Anspruch nimmt, kommt es zu einer unschönen Begegnung mit Isabelle.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Das Ostseeprojekt droht zu scheitern, weil die Architektin aussteigt. Katrin bittet Sunny um Hilfe, doch die fühlt sich der Aufgabe nicht gewachsen. Als sie aber mitbekommt, wie sehr Katrin unter Druck steht, ändert sie ihre Meinung. Toni will ohne Erik nicht nach New York. Doch Erik zeigt Toni rührend auf, dass sie einer Fernbeziehung gewachsen sind. Toni sieht schließlich ein, dass es falsch wäre, auf diese einmalige Chance zu verzichten.