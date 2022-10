Das passiert heute in den Soaps

Carolin macht Vanessa in "Sturm der Liebe" ein Geständnis. In "Alles was zählt" beschließt Maximilian schweren Herzens, Nathalie aufzugeben und bei "GZSZ" verliert Tobias seine Wohnung.

13. Oktober 2022 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"Alles was zählt": Maximilian trifft den schweren Entschluss, Nathalie aufzugeben. © RTL / Julia Feldhagen

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Anette ist für eine Nacht außer Haus und prompt nistet sich Petrov bei Malte ein. Als Anette frühzeitig zurückkommt, hat Malte große Mühe, sie von ihrer Wohnung fernzuhalten. Gut, dass Sandra Beistand braucht und Anette bei ihr bleibt. Weil Nici Angst hat, dass Mathias sie nicht als Tochter akzeptieren könnte, fällt es ihr schwer, auf ihn zuzugehen. Finn und Sandra versuchen, sie zu bestärken, doch auch sie können Mathias nicht einschätzen. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Carolin leidet unter dem Bruch mit Vanessa und kann sich nicht darauf einlassen, mit Michael den Hochzeitswalzer zu üben. Als Vanessa erfährt, dass Carolin Michael vor den Kopf gestoßen hat, stellt sie Carolin zur Rede und verlangt endlich eine Erklärung. Unter Druck gesetzt, macht Carolin Vanessa ein Geständnis. Markus stellt Christoph in der Almhütte bloß und macht deutlich, dass Alexandra keine Geheimnisse vor ihm hat. Um Christoph noch weiter zu demütigen, erzählt Markus von seiner anstehenden Geburtstagsfeier, die er gemeinsam mit Alexandra ausrichten wird. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Easy fliegt nach London, um Ringo die traurige Nachricht zu überbringen, doch der ist bereits wieder in Köln und erfährt die Neuigkeiten. Bambi befürchtet, dass Sina seine Diagnose durch den Brief vom Krankenhaus erfährt. Er setzt alles daran, dass sie ihn nicht liest. Stella erweist sich für Tobias als fleißige Mitarbeiterin. Doch als sie sich in einen ungewöhnlichen Fall verbeißt, gerät sie auf Kollisionskurs mit Tobias. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Maximilian trifft den schweren Entschluss, Nathalie aufzugeben. Finn ist sehr geschmeichelt, als Imani und Barbara sich ihn als Chefarzt vorstellen können. Aber sieht er sich selbst auch auf diesem verantwortungsvollen Posten? Daniela und Henning glauben erfreut, die gleiche Vorstellung von dem neuen Projekt zu haben. Dann erkennen die beiden entsetzt ihren Irrtum. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Tobias droht seine Wohnung zu verlieren, und Katrin kann gegen die Räumung nichts mehr tun. Als sie mit Michis Hilfe ein paar von Tobias' Sachen retten will, findet sie ergriffen ein Zeichen seiner Liebe. John glaubt, dass er und Laura in Zukunft geschäftlich nicht mehr aneinandergeraten werden und sie sich wie abgemacht aus dem Mauerwerk heraushalten wird. Doch dann kommt es zu einem Konflikt zwischen Ole und einem Gast und Laura greift ein. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de