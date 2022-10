Das passiert heute in den Soaps

In "Rote Rosen" erkennt Birgit geschockt, dass sie schwanger ist. Leyla befürchtet in "Alles was zählt", sich bei Simone endgültig ins Aus zu schießen. Bei "GZSZ" lässt Moritz Nina kurz vor einem Modelcasting im Stich.

06. Oktober 2022 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"GZSZ": Nina macht Moritz wegen seiner Arbeitseinstellung eine harsche Ansage. © RTL / Rolf Baumgartner

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Birgit gesteht Malte, dass sie sich von Nici provoziert fühlt. Richtig erklären kann sie sich ihre Übellaunigkeit aber nicht. Nici kommt mit Mathias darüber ins Gespräch, warum seine Ehe kinderlos ist - er glaubt, Birgit kann keine Kinder bekommen. Derweil bemerkt Birgit geschockt: Sie ist schwanger! Charlotte stellt sich als Aushilfe in der Gärtnerei vor. Aufgrund ihrer mangelnden Pflanzenkenntnisse bekommt sie den Job nicht. Als sie bemerkt, dass ihr Portemonnaie weg ist, bricht sie mit Finn in die Gärtnerei ein, um es zu holen. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Helene soll einer Kundin im Beautysalon die Haare mit einer Spülung verfeinern, aber das Resultat ist eine Katastrophe: Die Kundin hat blaue Haare! Obwohl sich Helene sicher ist, keinen Fehler gemacht zu haben, will sie die Kundin mit einem Geschenkkorb besänftigen. Als Josie sich entscheidet, ihren leiblichen Vater zu suchen, fällt es Erik nicht leicht, sie ziehen zu lassen. Erst ein Gespräch mit Werner gibt Erik Klarheit und er sichert Josie seine Unterstützung zu. Eriks Zuspruch erleichtert Josie, aber sie weiß nicht, ob sie ihren Vater überhaupt finden wird. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Bambi beschließt, Sina zu verschweigen, dass er nur noch kurz zu leben hat. Er will jeden Moment mit ihr und Amelie genießen. Da die Geschäfte schlecht laufen, besinnt sich Benedikt auf seinen neuen Bekannten aus der Politik. Er will ihn sich gewogen machen - mit allen Mitteln. Jakob und Stella sind auf Anhieb wie Katz und Maus. Dennoch lässt sich Jakob darauf ein, Stella als Bürokraft einzustellen. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Maximilian und Justus bringen sich in eine lebensgefährliche Situation. Leyla befürchtet, sich bei Simone endgültig ins Aus zu schießen. Doch dank Chiara nimmt ihr Fauxpas eine überraschende Wendung. Ben ist gezwungen, Daniela ins Vertrauen zu ziehen. Dadurch realisiert er, welchen Kummer er seiner Familie beinahe bereitet hätte. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Moritz fühlt sich äußerst geschmeichelt, weil Nina bei W&L große Stücke auf ihn hält. Doch als er eine reizvolle Modelcasting-Anfrage bekommt, feiert er krank und lässt Nina im Stich. Jessica erfährt, dass Tuner kein Auto hat. Daher beschließt sie kurzerhand, mit Tuner statt eines Möbelladens lieber ein Autohaus zu besuchen. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de