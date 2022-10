In "Sturm der Liebe" erteilt Robert den Schwarzenbachs eine Absage. Bambi erhält in "Unter uns" eine schockierende Diagnose. Bei "GZSZ" fordert Yvonne von Gerner Pärchenzeit ein.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Hendrik verpasst zwei Anrufe von Joe und Sam. Er versucht Annemarie zu einem späteren Videocall mit seinen Jungs zu überreden. Doch sie stellt sich nicht nur stur, sondern meint Hendrik habe kein Interesse mehr an seinen Söhnen. Sie droht unterschwellig, den Kontakt abzubrechen - Hendrik ist geschockt! Sandra vertritt Kerstin Prenz und muss sich den Respekt der Kollegen erkämpfen. Als Mathias auf die Wache kommt, weil sein Auto abgeschleppt wurde, steht ihm Sandra gegenüber. Doch anstatt zu streiten lächeln sie sich an.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Als Gerry André zu einem Arzttermin fährt, muss er einem Tier ausweichen und lenkt das Auto gegen einen Stein. Da kein größerer Schaden entstanden ist und André Helene nicht weiter verunsichern will, nimmt er die Schuld zunächst auf sich. Doch Andrés Notlüge fliegt auf und Helene macht ihm ein Geständnis. Da die Schwarzbachs in Roberts Augen berechnende Geschäftsleute sind und er ihnen nicht trauen kann, erteilt er ihnen eine Absage. Obwohl der Verkauf des Ostflügels somit auf Eis gelegt werden muss, will Alexandra nicht aufgeben.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Aus Angst um seine Gesundheit verschafft sich Bambi heimlich eine MRT-Untersuchung im Krankenhaus. Dort wartet ein lebensverändernder Schock auf ihn. Als Cecilia Theo bei der Konzertorganisation hilft, landen sie in einer verfänglichen Situation und das ausgerechnet vor Monikas Augen. Ute beschließt, den Trickbetrüger nicht davonkommen zu lassen und findet tatsächlich eine Spur, doch der Betrüger hat noch eine letzte Überraschung parat.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Nathalie gerät in eine emotionale Zwickmühle. Gieses Angebot hat einen hohen Preis. Gerade als Imani glaubt, keine Chance auf Fairness bei Dr. Bach zu haben, macht der einen überraschenden Schritt auf sie zu. Henning hat die perfekte Verwendung für den fehlgekauften Champagner. Allerdings hat er dabei ein entscheidendes Detail nicht bedacht.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Tuner lässt sich von Moritz, Luis und Jonas überreden, seinen Geburtstag zu feiern. Während er von einem kleinen Get-together ausgeht, planen die Jungs groß. Yvonne ist wenig begeistert, dass Gerner an ihrem letzten gemeinsamen Tag immer noch arbeitet. Sie fordert Pärchenzeit ein, doch wie sie diese gestalten, steht noch zur Debatte.