In "Sturm der Liebe" verlässt Constanze den Fürstenhof. Tobias hilft David in "Unter uns" bei der Rettung des Wohnwagens. Bei "Alles was zählt" erkennt Lucie, dass Richard die Unterlagen für ihr Studium nicht unterschrieben hat.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Charlotte ist schockiert von Amelies Skrupellosigkeit. Simon stellt Philip zur Rede und erfährt, was Amelie getan hat. Auch Britta ist schockiert, als sie davon erfährt. Mit einem emotionalen Plädoyer kann sie Amelie von einer Kurswende überzeugen - zu spät! Malte ist enorm angespannt, weil er seine Schmuggeltour in Gefahr sieht. Auch die selbstlose Geste von Tina - die Tour zu übernehmen - kann er nicht wertschätzen und legt sich mit Anette an. Als sich die Wogen glätten, kommt die Schocknachricht: Der Zoll kontrolliert auf Tinas Route. Fliegt sein Schmuggel auf?

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Paul ist fassungslos, wie weit Constanze gegangen ist, um zu verhindern, dass er mit Josie zusammenkommt. Am liebsten würde er Josie sofort die Wahrheit über Constanzes und Tatjanas Intrige gestehen, doch Erik rät ihm davon ab. Paul soll Josies Beziehung mit Leon nicht stören, da die beiden glücklich miteinander sind. Stattdessen kommt es zu einer letzten Aussprache zwischen Paul und Constanze, bevor diese nach England abreist. Da Robert Markus misstraut, lehnt er das Angebot einer Zusammenarbeit ab und will sich lieber auf die "Fürstenhof"-Küche konzentrieren. André hingegen fühlt sich von Robert degradiert und wendet sich aufgebracht an Michael.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Bei der Rettung des Wohnwagens kann Tobias David helfen und die beiden erweisen sich als gutes Team. Wären da nur nicht Davids Gefühle für Vivien. Paula lernt Theos Freunde kennen und baut sofort einen guten Draht zu Cecilia auf. Dabei hält sie diese jedoch nicht für Theos beste Freundin. Chris und Corinna setzen alles daran, Lulus finanzielle Lage wieder zu verbessern. Als das Problem gelöst zu sein scheint, ist Lulu unglücklicher denn je.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Maximilian und Justus versuchen verzweifelt, das Schlimmste zu verhindern. Lucie erkennt entsetzt, dass Richard die Unterlagen für ihr Studium nicht unterschrieben hat. Isabelle bietet ihr eine unmoralische Lösung an. Deniz erkennt, wie sehr Imani an ihrem Versagen zu knabbern hat und zeigt ihr einen Weg, wie sie ihren Frust loswerden kann.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

In ihrer Wut auf Gerner hat Laura aus Versehen ausgerechnet John ausgeknockt. Als der sich kurz nach Hause verzieht, um sich frischzumachen, übernimmt Laura kurzerhand eine kleine Aufgabe im Mauerwerk. Luis knüpft an seinem ersten Tag an der Uni gleich coole Kontakte: Ein Tutor findet ihn sympathisch und schleust ihn in ein begehrtes Seminar.