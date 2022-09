Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" will Josie ihren leiblichen Vater suchen. Nathalie will sich in "Alles was zählt" noch mal mit Giese treffen. Bei "GZSZ" macht sich Katrin große Sorgen um Tobias.

08. September 2022 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"GZSZ": Katrin hat große Angst um Tobias. © RTL

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Obwohl Josie bewusst ist, wie sehr sie Erik verletzen wird, will sie nach ihrem leiblichen Vater suchen. Mit dem Namen ihres Vaters kann Josie zwar einen ersten Erfolg erzielen, aber kommt nicht weiter. Währenddessen ahnt sie nicht, dass Erik einen Anruf für sie entgegengenommen hat und ihr neue Informationen vorenthält. Carolin und Michael helfen Max und Vanessa bei der Hochzeitsvorbereitung und suchen nach passenden Einladungskarten. Dabei wird Carolin erneut bewusst, wie glücklich sie mit Michael ist und dass sie denselben Geschmack haben. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Nika will Paco glauben, dass er nichts mit Roberts Entführung zu tun hat. Dennoch forscht sie nach und kommt der Wahrheit auf die Spur. Britta versucht, sich ihre Schuldgefühle auszureden. Aber das kann nur einer: Robert. Tobias legt sich Marie zuliebe für David ins Zeug und befreit ihn aus der Untersuchungshaft. Vivien ist alles andere als begeistert und zieht harte Konsequenzen. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Maximilian und Nathalie kommen nicht dahinter, was Giese genau plant. Nathalie will sich deshalb noch mal mit Giese treffen. Leyla ist fest entschlossen, bei der EM zu laufen. Als Simone sie nicht lässt, stellt sich Leyla mit einer gewagten Aktion gegen Simones Entscheidung. Daniela ist zutiefst erleichtert, dass Leyla aus London zurück ist und ermutigt sie, für ihren Traum zu kämpfen. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Während Tobias sein Haus verzockt, trägt Katrin ihre Sorge um Tobias mit sich allein herum. Nur vor Sunny schafft sie es nicht, ihre Contenance zu halten und vertraut sich ihr an. John und Maren kommen mit Argumenten nicht gegen die Umweltaktivisten an. John mobilisiert mit letzter Hoffnung Gerner, doch der kommt mit niederschmetternden Nachrichten zurück, die John und der Crew den Boden unter den Füßen wegzieht.