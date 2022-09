Das passiert heute in den Soaps

Bei "Sturm der Liebe" überrascht Christoph Alexandra mit einer Wanderung. Justus wird in "Alles was zählt" massiv von Giese bedroht. In "GZSZ" gestalten Yvonne und Michi den Kiezkauf um.

06. September 2022 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Alles was zählt": Justus erzählt Jenny von seinen Problemen mit Giese. © RTL / Julia Carola Pohle

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Christoph überrascht Alexandra mit einer Wanderung, bei der die beiden die Zeit vergessen und gezwungen sind, die Nacht auf einer Almhütte zu verbringen. Als sich Christoph für sein Verhalten und den Schmerz, den er Alexandra zugefügt hat, entschuldigt, beschließen sie, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Nach dem Kuss mit Leon weiß Josie nicht, wie sie die Situation einordnen soll und stellt sich die Frage, ob sie gerade einfach nur Trost sucht oder Leon wirklich mag. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Nach einem Erfolgserlebnis in der Elternrolle ist Cecilia beflügelt und wagt allein einen Ausflug mit der Babypuppe. Ein folgenschwerer Fehler. Alle geben David die Schuld an den Ereignissen in der Hütte, Tobias übernimmt dennoch seine Verteidigung. Paco muss Britta versprechen, die ganze Wahrheit hinter der Tragödie zu verschweigen, doch seine Mitschuld belastet Paco schwer. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Justus wird von Giese massiv bedroht. Die Steinkamps kommen zu der Erkenntnis, dass sie um jeden Preis herausfinden müssen, was Giese vorhat. Kann sich für Imani letztendlich doch noch alles zum Guten wenden? Nach einer inspirierenden Begegnung mit Balian Buschbaum setzt sich Lucie eingehend mit ihren Zukunftsplänen auseinander. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Sunny glaubt, dass Gerner sie als Nachfolgerin bei W&L aufbauen will und bleibt bei ihrem Standpunkt: Sie sieht ihre Zukunft nicht in der Immobilien-Branche. Yvonne holt Michi aus seinen trüben Gedanken um Tobias. Blau-Weiß Haspe spielt in Berlin, aber das Spiel ist ausverkauft. Kurzerhand beschließen beide, aus dem Kiezkauf einen Haspe-Fantreffpunkt zu machen.