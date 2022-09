Das passiert heute in den Soaps

Erik wird in "Sturm der Liebe" fristlos gekündigt. In "Alles was zählt" gestehen Imani und Deniz sich ihre Liebe. Bei "GZSZ" hat Maren eine Idee, wie das Mauerwerk doch noch gerettet werden könnte.

01. September 2022 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Sturm der Liebe": Erik (r.) lässt seine Wut über die fristlose Kündigung an Paul aus. © ARD/WDR/Christof Arnold

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Nachdem Erik Christophs Akalkulie vor Alexandra hat auffliegen lassen, wird ihm fristlos gekündigt und er befürchtet, dass er keine Aussicht auf eine Abfindung mehr hat. Dies würde bedeuten, dass er Josie nicht weiter finanziell im Café unterstützen kann. Jedoch zeigt sich Josie zuversichtlich, was Eriks schlechtes Gewissen befeuert. Als sich Lia nicht zurückmeldet, ist Robert um seine Beziehung besorgt und will nach Italien reisen. Da Werner jedoch zur Reha aufbricht und den "Fürstenhof" nicht ohne einen vertrauenswürdigen Anteilseigner zurücklassen will, versucht er Robert zum Bleiben zu bewegen. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Britta erfährt zufrieden, dass David auf dem Weg ist, in ihre Falle zu tappen. Allerdings hat Britta etwas Verräterisches in jener Falle vergessen. Sina erkennt, dass ihr Schlafmangel sich immer mehr auf ihre Familie auswirkt und lässt sich auf unkonventionellere Methoden ein, um ihre Ängste zu besiegen. Nach dem Streit zwischen Vivien und Pia hängt der Haussegen schief. Ausgerechnet Marie schafft es, vor ihrer Abreise die Wogen zu glätten. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Als Nathalie beschließt, Giese erneut einen Besuch abzustatten, um mehr über seine Pläne herauszufinden, muss sie einmal mehr mit dem Feuer spielen. Nach Chiaras Sturz ordnet Simone eine Pause an. Doch so kurz vor der EM wächst der Druck auf Chiara. Imani und Deniz gestehen sich endlich ihre Liebe. Doch dann taucht die Ausländerbehörde auf und Imani muss sich verstecken. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Nihat verausgabt sich völlig mit körperlicher Arbeit. Paul kann nur dabei zusehen und will schon aufgeben ihm zu helfen. Doch dann bringt die Aktion Nihat doch noch einen kleinen Schritt weiter, und auch Paul bekommt einen entscheidenden Impuls. Während John den Mut verliert und das Ende seines Clubs gekommen sieht, hat Maren - durch Jonas inspiriert - eine waghalsige Rettungs-Idee entwickelt. Jetzt muss sie nur noch John davon überzeugen. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de