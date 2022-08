Das passiert heute in den Soaps

Bei "Unter uns" kann Rufus auf Jakobs Kosten ein Date mit Antonia einfädeln. Maximilian überzeugt in "Alles was zählt" beim Golfturnier. Bei "GZSZ" wollen Gerner und Katrin, dass Johanna wieder in die Schule zurückkehrt.

16. August 2022 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Alles was zählt": Maximilian (l.) setzt beim Golfturnier alles auf eine Karte. © RTL / Julia Feldhagen

17:30 Uhr, RTL: Unter uns Monika fragt sich, wieso Theo sich nicht mehr meldet. Britta glaubt, dass er Monika hintergeht. Hat sie womöglich recht? Die Herztöne verunsichern Cecilia zutiefst. Was bisher nur ein Wort war, wird plötzlich zu einem lebenden Wesen. Cecilia hadert überfordert mit ihrem Schwangerschaftsabbruch. Rufus kann auf Jakobs Kosten ein Date mit Antonia einfädeln. Allerdings steht ihm nun seine eigene Lüge im Weg. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Maximilian kann Van de Meer, einen wichtigen Geschäftspartner des Zentrums, trotz Nathalies und Gieses Provokationen beim Golf-Turnier von sich überzeugen. Leyla will Oskar einen unvergesslichen Abend mit ihr bescheren, allerdings geht dabei alles schief. Als Imani sich gerade damit abfindet, sich in keinem Kleid und auch mit der Hochzeit selbst nicht wohl zu fühlen, erhält sie überraschend ein Paket. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Tobias erfährt per Zufall, dass Michi schon seit Kindertagen davon träumt, sich eine Chopper zu kaufen. Als ihm klar wird, dass das geliehene Geld für eine Maschine war, setzt Tobias alles daran, die Schulden zu begleichen. Gerner und Katrin wollen, dass Johanna wieder in die Schule zurückkehrt. Doch leider ist sie mit ihrem Start-up-Unternehmen erfolgreicher als gedacht. Können sie Johanna dennoch dazu bringen, ihrem Wunsch zu entsprechen? Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de