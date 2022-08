Das passiert heute in den Soaps

In "Rote Rosen" kümmert sich Philip in einer schwierigen Situation um Charlotte. Bambi leidet in "Unter uns" an einem Gedächtnisverlust und in "GZSZ" gibt Emily Paul endgültig frei.

04. August 2022 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"Rote Rosen": Charlotte ist angetan davon, wie einfühlsam Philip auf die Todesnachricht reagiert. © NDR/ARD/Nicole Manthey

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Charlotte erfährt, dass ihre Tante Lieselotte gestorben ist. Während Simon unsensibel reagiert, kann Philip sie trösten. Für Charlotte ein Zeichen: Philip mag sie auch. Doch als Amelie das hört, lacht sie Charlotte dafür in Philips Gegenwart aus. Britta wird nach der Sache mit Sam bewusst, dass Lillys Pubertät sie extrem herausfordert. Sie nimmt sich vor, Lillys Verhalten nicht persönlich zu nehmen. Doch als Lilly nach einer Auseinandersetzung bei Carla übernachten will, ist ihr Mutterherz getroffen. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Bambi hat eine Wunde, kann sich aber an nichts erinnern. Nachforschungen helfen nicht weiter. Entsetzt macht Bambi eine erschütternde Entdeckung. Paco gesteht Nika, dass er David hätte entlasten können. Nika droht Paco mit drastischen Konsequenzen, wenn er nicht doch noch das Richtige tut. Als Chris aus dem Konsulat verschwunden ist, will sich Corinna auf die Suche nach ihm machen, doch dann steht er plötzlich vor ihr. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Der Freispruch für Giese schlägt Wellen. Während Justus damit rechnet, dass er sein Geld zurückfordern wird, sorgt Maximilian sich um Nathalies Sicherheit. Chiara strebt weiter nach Simones Gunst. Das Amt als EM-Botschafterin sieht sie als ideale Gelegenheit dafür, doch sie bekommt Konkurrenz. Daniela will Henning helfen, den Streit zwischen Lucie und Yannick zu schlichten, doch ihr Plan bringt sie in eine unangenehme Situation zu zweit. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Johanna nimmt ihr Business ernst und nervt damit ihre Mitbewohner, die sich fragen, was für eine Spaßbremse sie sich da angelacht haben. Um Johanna zu lockern, überreden sie sie zu einem Clubbesuch, der jedoch nach hinten losgeht. Emily hadert, ob sie und Paul nicht doch noch eine Chance gehabt hätten. Doch Paul ist in Gedanken nur bei Gina und dem Baby, sodass Emily von ihrer Gefühlsanwandlung Abstand nimmt und Paul endgültig freigibt. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de