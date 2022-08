Das passiert heute in den Soaps

Malte macht Anette in "Rote Rosen" ein Liebesgeständnis. In "Alles was zählt" hat Chiaras verbissenes Training fatale Folgen. Später bekommt John in "GZSZ" eine letzte Chance, das Mauerwerk zu retten.

03. August 2022 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"Alles was zählt": Chiara (l.) lässt sich ihre Enttäuschung vor Simone (Tatjana Clasing) nicht anmerken. © RTL / Julia Feldhagen

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Malte kann verhindern, dass sein Schmuggel auffliegt, doch seine Ausrede zieht nicht und Anette feuert ihn. Völlig unerwartet macht Malte Anette ein Liebesgeständnis - sie glaubt es wäre ein Scherz. Hannes bemerkt, dass Charlotte unter dem Zerwürfnis mit Simon leidet. Nach einem Gespräch mit Hannes wird Simon klar, dass er Charlotte nicht die Schuld für seine Probleme geben darf und er versöhnt sich mit ihr. Als er dann vor Philip den Beschützer spielt, macht Charlotte ihrem Bruder eine knallharte Ansage. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Corinna begreift, wie sehr sie Chris vermisst. Als sie sich überwindet, auf ihr Herz zu hören, kommt ihr Liebesgeständnis zu spät, denn Chris geht seinen eigenen Weg. Paco wird Zeuge von Brittas Unfall. Es erwischt ihn eiskalt, als sie von ihm fordert, allen zu erzählen, dass David sie gestoßen hat. Das wäre die Gelegenheit, David loszuwerden. Theo kann nicht glauben, dass Monika ihn daten will, und kommt im Schlabberlook. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Nachdem Chiara erkennt, dass Jill nichts an ihr liegt, zieht sie ihr verbissenes Training allein durch. Das hat freilich fatale Folgen. Justus ist total überrascht, dass er ausgerechnet von Maximilian einen Hinweis bekommt. Er zögert allerdings, wie er damit umgehen soll. Leyla kann sich durchaus vorstellen, mit Oskar ihr erstes Mal zu erleben. Doch ihr romantisches Date verläuft völlig anders als geplant. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Nina lässt sich von Martins Appell nicht erweichen. Sie ist sich sicher, dass er sich nicht geändert hat, und will ihn aus dem Leben ihrer Familie verbannen. Maren und John machen sich nur noch wenig Hoffnungen mit dem Mauerflower-Festival das Mauerwerk zu retten. Sie hoffen, mit den Einnahmen wenigstens ihre Ausgaben zu decken. Da spielt ihnen das Schicksal eine letzte Chance in die Hände, und John greift zu. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de