Das passiert heute in den Soaps

In "Rote Rosen" will Dörte Gunter zuliebe reiten lernen. Vivien stellt in "Unter uns" erschrocken fest, dass Marie einen gefährlichen Plan verfolgt. In "Alles was zählt" erkennt Ben, wie sehr Simone Richard vermisst.

29. Juli 2022 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"Unter uns": Als David von Maries (r.) Plan erfährt, will er Vivien überzeugen, bei der gefährlichen Aktion mitzumachen. © RTL / Stefan Behrens

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Dörte will Gunter zuliebe reiten lernen, um ihn mit einem gemeinsamen Ausritt überraschen zu können. Doch sie hat Angst vor Pferden. Nici bietet an, sie zu coachen. Charlotte wird schnell klar, dass Amelie den Schaden an ihrem Hotel vertuschen will. Bevor sie Simon davon berichten kann, findet Philip raus, dass sie in seiner Suite war. Und als er ihr absichtlich schöne Augen macht, gibt sie zu, dass sie das verräterische Gutachten gesehen hat. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Als Cecilia einen verlockenden Praktikumsplatz ergattern könnte, realisiert sie, was die Schwangerschaft wirklich für sie bedeutet. Ringo ist erleichtert, als Easy seine Verbindung zu Simon kappt. Easy geht großmütig auch auf Cecilia zu. Vivien stellt erschrocken fest, dass Marie auf eigene Faust Davids Unschuld an dem Medikamentenraub beweisen will. Gemeinsam mit David versucht sie, Marie zu beschützen. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Nathalie muss erfahren, dass Maximilian von Malus perfider Intrige wusste. Lucie verspricht Yannick, sich Isabelle gegenüber in Zukunft zurückzuhalten. Aber Yannick hört, wie schlecht Lucie weiterhin über Isabelle redet. Ben erkennt, wie sehr Simone Richard vermisst. Zusammen mit Nils sucht er nach einer Möglichkeit, Simone zu helfen. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Katrin gibt Tobias die Möglichkeit, das Gesagte zurückzunehmen, aber der lässt diese Gelegenheit schweigend verstreichen. Tief getroffen wird Katrin nun so einiges klar. Ihren Kindern zuliebe unterstützt Nina Martin bei der Wohnungssuche in Berlin. Der jedoch genießt das Zusammenleben mit Toni. Auf dem Weg zur Besichtigung fällt ihm Lillys Obdachlosenaktion auf, und Martin beginnt, sich zu involvieren. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de