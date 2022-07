Das passiert heute in den Soaps

Amelie setzt Philip in "Rote Rosen" emotional unter Druck. In "Unter uns" erfährt Easy von Ringos Bestechungsversuch. Bei "GZSZ" ist Paul geschockt, als er erfährt, dass Gina in Lebensgefahr schwebt.

28. Juli 2022 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"Rote Rosen": Philip lenkt widerwillig ein, als Amelie ihn wegen seiner Investition emotional unter Druck setzt. © NDR/ARD/Nicole Manthey

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Philip ist schockiert: Amelie will das Gutachten mit dem Senkungsschaden ignorieren. Als er daraufhin aus dem Hotelprojekt aussteigen möchte, setzt Amelie ihn emotional unter Druck, damit er ihr wenigstens sein Geld dalässt. Charlotte bekommt zu spüren, dass Simon keine Lust darauf hat, dass sie sich für das "Drei Könige" engagiert. Charlotte zieht sich ihrem Bruder zuliebe zurück. Doch dann erfährt sie von Amelies Senkungsschaden. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Cecilia ist heilfroh, nicht schwanger zu sein. Bis ihr durch eine Bemerkung ihrer Mutter schwant, dass die Tests möglicherweise vertauscht wurden. Ringo bemüht sich nach der Versöhnung sehr um Easy. Leider erfährt Easy durch Simon von Ringos Bestechungsversuch. Ringo befürchtet das Schlimmste. Bambis Festnahme lässt ein weiteres Mal die Hochzeit platzen, sehr zum Spott der Freunde. Bambi verspricht Sina, die Dealersuche einzustellen. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Maximilian macht einen Rückzieher und weckt mit dieser abgebrochenen Aktion Jennys Misstrauen - was steckt dahinter? Chiara lässt die Sorge nicht los, dass ihre letzte Stütze Jill sie allein lässt und will ihr klarmachen, dass sie Jill noch braucht. Simone glaubt, dass Ben sehr unter der Entfernung zu Kim leidet und will helfen - doch Ben merkt, dass es hier tatsächlich um Simone selbst geht. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Paul zieht es vollkommen den Boden unter den Füßen weg, als er erfährt, dass Gina in Lebensgefahr schwebt. Emily macht sich derweil große Sorgen um ihn, weil sie seit Kates Anruf nichts mehr von ihm gehört hat. Katrin bekommt mit, dass Tobias die Waldhütte verkauft hat. Mit seinem eigenen Frust und dem neuen Geldfluss im Rücken, schafft Tobias es nicht, einer aufkommenden Versuchung zu widerstehen.