Das passiert heute in den Soaps

Bei "Rote Rosen" will Mia Nici und Finn verkuppeln. Jenny sorgt sich in "Alles was zählt" um Justus' Zukunft. In "GZSZ" schießt Noah erneut gegen Philip.

26. Juli 2022 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"Alles was zählt": Jenny hat Angst, dass Malus verschwinden Justus zum Verhängnis wird. © Foto: RTL / Julia Feldhagen

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Mia will Nici und Finn verkuppeln, doch Simon rät ihr ab - die beiden sollen selbst draufkommen, dass sie zusammengehören. Schließlich helfen Dörte und Bernd nach und Nici gesteht Finn ihre Liebe! Philip fühlt sich verantwortlich, weil Charlotte die Bewerbung des "Drei Könige" für das Wirtschaftstreffen nicht rechtzeitig abgeben konnte. Ohne sich zu erkennen zu geben, hilft er ihr. Simon ist seiner Schwester dankbar und erkennt: Charlotte hat sich in den Unbekannten verguckt. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Corinna fühlt sich Chris wieder näher und beschließt, das Kind zu bekommen. Doch dann ändert sich plötzlich alles ... Als Sina droht, Bambis heimlicher Drogendealer-Jagd auf die Schliche zu kommen, muss Bambi als Ablenkungsmanöver eine Hochzeitsfeier improvisieren. Monika kommt mit einem neuen Hobby zurück in die Schillerallee: Singen! Dumm nur, dass sie kein Talent hat. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Henning und Yannicks Versöhnungsversuch scheitert kläglich. Wobei sich Lucie und Isabelle einig sind ist, dass sie niemals Freundinnen werden. Jenny versucht Justus beizustehen. Sie bittet sogar Simone um Unterstützung. Doch alles scheint vergebens. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Paul genießt die Zeit mit Emily und Kate und bekommt dabei nicht mit, dass Gina bereits auf dem Weg ins Krankenhaus ist, um ihr gemeinsames Kind auf die Welt zu bringen. Während Sunny glaubt, dass Noah inzwischen Frieden mit seiner derzeitigen Situation geschlossen hat, fällt es dem nicht leicht mit seinem Frust umzugehen und er schießt erneut gegen Philip. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de