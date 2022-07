Das passiert heute in den Soaps

Bei "Rote Rosen" sorgt ein Stromausfall für Chaos in der Spedition. Cecilia erfährt in "Unter uns", dass Corinna schwanger ist. In "GZSZ" sagt Paul Kate ab, um der schwangeren Gina beizustehen.

25. Juli 2022 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"GZSZ": Paul will Gina kurz vor der Geburt nicht von der Seite weichen und erteilt Kate eine Absage. © RTL / Rolf Baumgartner

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Ein Stromausfall sorgt für Chaos in der Spedition. Doch Malte hat alles im Griff - sogar Tina übernimmt eine Tour. Als Tina danach ihren Einstand gibt, knistert es extrem zwischen Malte und Anette. Und Anette kann nicht widerstehen. Nici ist überglücklich, dass sie nun auch vor dem Gesetz als Frau gilt. Doch zwischen ihr und Finn herrschen Missverständnisse und keiner traut sich, den ersten Schritt zu machen. Stattdessen verletzt Finn Nici, als sie ihn mit einer anderen Frau sieht. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Als Eva und Dominic ihre Lebensentscheidung in die Tat umsetzen und damit ihre Liebe besiegeln, hat Eva einen letzten glamourösen Auftritt. Cecilia erfährt, dass Corinna schwanger ist. Ließe sich das nicht nutzen, um ihre Eltern wieder zusammenzubringen? Um einen Konflikt mit Nika zu vermeiden, erduldet Paco Davids Provokation. Er ist überrascht, als sich unerwartet ein Hausbewohner mit ihm solidarisiert. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Justus ist geschockt, als er wegen Mordverdachts festgenommen wird. Doch er ahnt nicht, dass es eine Person gibt, die weiß, was Malu zugestoßen ist. Lucie lässt sich, Yannick zuliebe, zu einem gemeinsamen Abend mit Isabelle breitschlagen. Doch ihre guten Vorsätze geraten schnell ins Wanken. Als Imani mitbekommt, wie belastend es für Henning ist, einseitig in Daniela verliebt zu sein, befürchtet sie Deniz zu viel zuzumuten. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Paul hat Kate abgesagt, um bei der schwangeren Gina zu bleiben. Als er plötzlich doch noch aufkreuzt, entwickelt sich eine lustige Wasserschlacht zwischen den Wiedmanns, während Gina allein zu Hause plötzlich in einer Pfütze steht. Maren stößt Yvonnes Übergriffigkeit auf, doch Katrin wird zum Nachdenken angeregt. Während sich Yvonne ärgert, übers Ziel hinausgeschossen zu sein, muss Katrin sich eingestehen, dass Yvonnes Offenheit hilfreich war. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de