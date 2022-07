Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" will Yvonne unbedingt das Billardturnier gewinnen. Ringos ehrliche Einsicht bringt Easy in "Unter uns" zum Nachdenken. In "Alles was zählt" greift Malu zu drastischen Mitteln, um ein neues Leben zu beginnen.

22. Juli 2022 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"Unter uns": Als Ringo (l.) Easy selbstlos freigeben will, wird er von diesem ausgebremst. © RTL / Stefan Behrens

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Nici hat einen Termin für die Namensänderung und fürchtet, dass der Richter es ihr schwer machen könnte. Simon und Finn helfen ihr bei den Vorbereitungen. Finn ist fassungslos über die entwürdigenden Fragen und entwickelt tiefes Verständnis für Nicis Lage. Amelie befürchtet, dass es wegen des Weins zum Rechtsstreit kommen könnte, doch Charlotte kann vermitteln. Als Amelie Philip von ihren Hotel-Umbauplänen erzählt, ist er begeistert und die beiden tun sich geschäftlich zusammen. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Als Yvonne erfährt, dass dem Gewinnerteam des Billardturniers eine Woche in der Fürstensuite winkt, überzeugt sie Erik, gemeinsam mit ihr anzutreten. Über Umwege gelingt es Erik, Ersatz für Yvonne hinter der Bar zu finden, damit diese am Turniertag frei hat. Nachdem Erik Leon vor Josie als Geschäftsführer der "Schoko-Götter" enttarnt hat, will diese nichts mehr von Leon wissen und sagt ihm den Kampf an. Mit einer Werbeaktion will sich Josie gegen die Eröffnung von Leons Filiale wehren. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Ringos ehrliche Einsicht bringt Easy zum Nachdenken. Trennen sich hier ihre Wege oder hat ihre Liebe noch eine Chance? Paco ärgert sich, als David Nika und Vivien an seiner Stelle zu einem Badeausflug begleitet. Bis sich ihm dadurch die Gelegenheit bietet, David vor den anderen auszustechen. Evas folgenschwere Zukunftsentscheidung erntet nicht die gewünschte Reaktion. Und das ist nicht die einzige Sache, die nicht nach Plan verläuft. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Chiara hat Sorge, Jill zu verprellen. Um kein Risiko einzugehen, verschweigt sie, dass Finn ihr zu mehr Regeneration rät. Eingeschüchtert von Justus, beginnt Malu an ihrem Plan zu zweifeln. Um mit Luisa ein neues Leben zu beginnen, greift sie zu drastischen Mitteln. Daniela ist um einen freundschaftlichen Umgang mit Henning bemüht. Doch seine Gefühle stehen zwischen ihnen. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Yvonne, Katrin, Maren und Nina freuen sich auf ihren Ausflug. Obwohl Yvonne nicht gutheißt, dass Maren ihre Weltreise Katrin zuliebe abgesagt hat, verstehen sie sich am Anfang alle gut. Doch dann kippt die Stimmung, und in Yvonne beginnt es zu rumoren. Philip will Noah mit seinen Sticheleien gegen ihn nicht durchkommen lassen. Doch er fürchtet auch, sich beim Krankenhauspersonal noch unbeliebter zu machen. Also dreht er den Spieß geschickt um.