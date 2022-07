In "Rote Rosen" gefährdet Simon Amelies Zukunftspläne. Bambi fasst in "Unter uns" einen gefährlichen Plan, um seine Familie zu schützen. In "Alles was zählt" bringt Yannick Isabelle in eine peinliche Situation.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Amelie sieht sich am Ziel ihrer Träume - der Wein von Charlotte ist ca. 400.000 Euro wert! Mit dem Geld kann sie ihr Hotel renovieren und sich um die Ausrichtung der Wirtschaftskonferenz bewerben. Als Simon davon erfährt, fordert er von Amelie den teuren Familienwein zurück. Britta und Hendrik finden keinen Hochzeitstermin, an dem Joe und Sam noch in Lüneburg sind. Doch Bernd hat eine überraschende Lösung: Er bietet an, seinen Termin mit Sandra an Hendrik und Britta abzutreten.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Nachdem Carolin Michaels Schlüssel an sich gebracht hat, bringt sie es nicht über sich, die Medikamente zu stehlen, und will Michael seinen Schlüssel unauffällig zurückgeben. Sie legt den Schlüssel in einen Beutel auf Michaels Tisch, ohne zu ahnen, dass diesen eine unbeteiligte Patientin mit nach Hause nehmen wird. Obwohl Josie nach Leons spontanem Liebesgeständnis verunsichert ist, gibt sie ihm eine Chance und die beiden verabreden sich für eine Wanderung. Dabei nimmt sich Leon vor, Josie endlich die Wahrheit über sich zu erzählen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ein Gespräch mit Benedikt öffnet dem verzweifelten Ringo die Augen. Er ahnt, dass es nur noch einen Weg für Easy gibt, um glücklich zu werden. Bambi kann nicht fassen, dass die Polizei in Sachen Dealersuche nicht aktiver agiert. Er fasst einen gefährlichen Plan, um seine Familie zu beschützen. Vivien ist gerührt und zufrieden, als sie einen Zugang zu Marie findet. Sie ahnt jedoch nicht, dass sie Maries Abenteuerlust geweckt hat.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Isabelle kommt endlich von den Malediven zurück. Yannick will sie verliebt überraschen, doch damit bringt er Isabelle in eine peinliche Situation. Malu bereitet mit Maximilian den Plan vor, mit Luisa das Land zu verlassen. Als Justus die beiden konspirativ zusammen sieht, wird er argwöhnisch. Als bei Chiara Mangelerscheinungen festgestellt werden, verordnet Finn ihr regelmäßige Ruhepausen. Dabei braucht Chiara das Training.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Als Noah von Philips Überraschung für die Mitarbeiter erfährt, will er Philips Beliebtheitswert sabotieren. Gezielt streut er falsche Erwartungen an Philips Aktion in der Belegschaft. Als es mit Avisar ans Eingemachte geht, wird Emily von Erinnerungen an ihr Eheleben eingeholt. Sie will beim Date trotzdem aufs Ganze gehen. Avisar nimmt ihr einfühlsam den Druck und kann mit seiner rücksichtsvollen Art bei Emily punkten.