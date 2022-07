Das passiert heute in den Soaps

Amelie fühlt sich in "Rote Rosen" von Carla verraten. Bei "Alles was zählt" versucht Chiara, Simones Gunst zurückzugewinnen. In "GZSZ" streitet sich Gina zum ersten Mal mit Paul.

14. Juli 2022 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"GZSZ": Zwischen Gina und Paul kommt es zum ersten Beziehungsstreit. © RTL/Rolf Baumgartner

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Zwischen Amelie und Carla herrscht dicke Luft. Amelie fühlt sich verraten, weil ihr potenzieller Investor nicht zu Carlas Event kommen will. Und Carla ist wütend, weil Amelie ihre Weinetiketten nicht kreiert. Doch Britta kann vermitteln. Ben hat den Verdacht, dass Malte in der Spedition nicht legal agiert. Doch Malte ist clever genug, sich nicht erwischen zu lassen. Anette ist unbesorgt und hat Vertrauen in ihn. Aber Ben wird sein Misstrauen nicht los ... 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Corinna ist offiziell Pensionsbesitzerin. Auf Aufbruchstimmung folgt jedoch der Schock, als sie befürchten muss, ein winziges Problem mit sich zu tragen. Der überforderte Tobias teilt Marie die Wahrheit über Rolf viel zu schonungslos mit - und stößt damit nicht nur seine Schwester vor den Kopf. Ringos Reaktion auf ihr Geständnis setzt Cecilia bitter zu. Schweren Herzens beschließt sie, einen Schlussstrich unter ihre Gefühle zu ziehen. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Malu befürchtet zunehmend, ihre Tochter für immer zu verlieren. Als ihr niemand mehr glaubt, wird Maximilian für sie eine wichtige Stütze. Chiara verfolgt ehrgeizig das Ziel, Simones Gunst zurückzugewinnen. Jills Einfluss treibt sie dabei bis an ihre Grenzen. Imani findet dank Danielas Hilfe die perfekte Location für ihre anstehende Verlobungsfeier. Doch dann tritt ein Problem von anderer Seite auf. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Gina fällt die Decke auf den Kopf. Sie muss ihre Schwangerschaft auf dem Sofa verbringen. Als es zu ihrem ersten Beziehungsstreit mit Paul kommt, steht plötzlich eine Frage im Raum, die Gina schon länger quält. Tonis Geburtstag feiert die Familie mit alten Ritualen. Nina versteht Tonis Wunsch, auch Martin zu integrieren - leicht fällt ihr das aber nicht. Und dann sieht sie auch noch etwas, das sie beunruhigt. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de