14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Sandra schreibt Sam zur Fahndung aus. Bernd sucht auf eigene Faust weiter und findet ihn. Die Welt scheint wieder in Ordnung. Doch als Hendrik mit Sam reden will, erklärt der ihm aufgebracht, seinen Vater zu hassen - Hendrik ist getroffen. Bernd wirft Sandra vor, ihre Beziehung leichtfertig in Frage zu stellen, nur weil er gegen die Beziehung zwischen Finn und Nici sei. Sandra wird nachdenklich und verschweigt Nici Bernds abweisende Haltung. Denn sie will ihn nicht aufgeben. Bernd ist überglücklich.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Tobias weicht einem aufklärenden Gespräch über Maries Vater aus. Eine Taktik, die nicht lange gut gehen kann. Cecilia kann nicht umhin, Ringo nach seiner Trennung beizustehen. Als er ihr daran eine Teilschuld gibt, bricht sich Cecilias Verletzung Bahn. Nach Dominics überraschender Aussage macht Benedikt einen versöhnlichen Schritt auf ihn zu, bemüht die Beziehung zu kitten - mit durchwachsenem Erfolg.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Während Malu darüber verzweifelt, dass sie von Justus und Jenny in eine Falle gelockt wurde, erkennen sie, dass sie sich aufeinander verlassen können. Leyla will vor den Alpen-Meisterschaften so viel Zeit wie möglich mit Oskar verbringen - es ist noch nicht klar, wann sie sich wiedersehen werden. Yannick hat seine Sozialstunden abgeleistet und hatte viel Spaß mit Marvin. Doch der letzte gemeinsame Tag läuft anders als erwartet.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Yvonnes Zuversicht, bald wieder richtig sehen zu können, wird ausgebremst: Eine Untersuchung ergibt, dass ihre Genesung schon seit einiger Zeit stagniert. Peinlich berührt erkennt Emily ihren Fauxpas. Avisar nimmt ihr ihre Beschimpfung aber nicht übel, sondern hilft ihr sogar noch mit ihrem widerspenstigen Fahrrad. Als Emily dank Avisar doch noch einen schönen Tag hat, lässt sie sich sogar auf einen kleinen, harmlosen Flirt ein.