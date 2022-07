In "Sturm der Liebe" stellt Yvonne Erik zur Rede. Justus lässt in "Alles was zählt" zu, dass Malu verhaftet wird. Bei "GZSZ" fühlt sich Emily von Kates Lehrer verfolgt.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Sam und Joe entdecken, dass Hendrik sie angelogen hat, damit sie nicht mit Annemarie nach New York gehen. Am nächsten Tag ist Sam verschwunden. Hendrik alarmiert panisch Bernd und Sandra. Während Britta Joe beruhigt, findet Bernd Sams Fahrrad. Doris Dahlmann ist am Boden zerstört, als sie durch die Presse von dem Seitensprung ihres Mannes erfährt. Simon hat Mitleid und lädt seine Mutter in die WG ein. Warm fangen die Geschwister sie auf und Doris überrascht sie mit dem Entschluss, ihren Mann zu verlassen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Erik möchte Yvonne vor Augen führen, dass sie ein gutes Team sind, doch Yvonne möchte ihre Gefühle nicht zulassen und plant, sich auf dem Frühlingsfest einen Millionär zu angeln. Erst als Yvonne einen vermeintlich nahen Moment zwischen Erik und Carolin beobachtet, kann sie sich nicht mehr zurückhalten und stellt Erik zur Rede. Als Hildegard einen Anruf von Marie aus England erhält und um Hilfe gebeten wird, will sie der Bitte nachkommen und nimmt sich spontan Urlaub. Vor ihrer Abreise überrascht Josie sie noch mit einem Geschenk.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Easys Retourkutsche verschärft die Ehekrise. Zwar will der verletzte Ringo um seine Ehe kämpfen, doch dafür scheint es bereits zu spät zu sein. Als Benedikt von seinen eigenen Intrigen eingeholt wird, bekommt Dominic die einmalige Chance, sich an ihm zu rächen. Bambi torpediert unwissentlich die eigene Trauung. Damit sich das Malheur nicht wiederholt, wollen Sina und er es beim nächsten Mal anders versuchen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Malu hofft am Flughafen auf Justus' Hilfe, doch der verfolgt einen perfiden Plan und lässt zu, dass Malu verhaftet wird. Chiara glaubt zufrieden, dass ihre Intrige gegen Leyla aufgegangen ist, doch Simone hat sie durchschaut.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emilys Plan, sich mit Kate einen schönen Tag am See zu machen, klappt nicht wie erhofft. Emily fühlt sich verfolgt: Avisar, Kates Lehrer, der sie schon einmal um ein Date gebeten hatte, läuft ihr wiederholt in den unmöglichsten Situationen über den Weg. Trotz Philips Beteuerungen ist Noah überzeugt, dass Philip ihn aus Eifersucht bei der Krankenhausleitung verpfiffen hat. Und Philip erkennt, wer Noahs Plagiat tatsächlich aufgedeckt hat.