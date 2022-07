In "Rote Rosen" halten Finn und Nici ihre Liebe noch vor ihren Eltern geheim. Max will in "Sturm der Liebe" für den Gemeinderat kandidieren. Bei "GZSZ" wird Toni für ihre Verdienste bei der Polizeiarbeit ausgezeichnet.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Finn und Nici wollen ihre Liebe noch vor ihren Eltern geheim halten. Als sie sich zu einem Date in der WG verabreden, kommt Bernd spontan vorbei. Er ist irritiert: Kerzen und Prosecco für zwei Männer? Ist Finn schwul? Charlotte erzählt Simon, warum die Hochzeit geplatzt ist: Tobias wollte sie nur heiraten, weil ihr Vater ihm im Gegenzug die Firma versprochen hat. Simon versucht seine Schwester trotzdem zu überzeugen, wieder nach Düsseldorf zu gehen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Obwohl Max' Vorschlag, als Gemeinderatsmitglied zu kandidieren, nur als Provokation vor Vanessa gedacht war, findet Max Gefallen an der Idee. Er will sich engagieren und sucht nach einem politischen Thema, das nicht nur dem Allgemeinwohl Bichlheims dient, sondern in dem er sich selbst wiederfindet. Gerry will Shirin, die unter der angespannten Situation mit ihrem Ex-Freund Henning leidet, aufmuntern und lädt sie zu einer Überraschung in seine und Eriks WG ein.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Während Benedikt Corinna den benötigten Kredit zu knallharten Bedingungen anbietet, erkennt Chris, dass Corinna seine Hilfe braucht. David verschweigt Marie weiterhin ihre Verwandtschaft. Als er unbefangen Zeit mit seiner Schwester verbringen will, hat die ganz andere Absichten. Als Brittas Herzrasen zurückkehrt, dämmert es Robert, dass ihre gesundheitlichen Probleme mit einer ganz bestimmten Person zu tun haben.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Malu nimmt Justus' Friedensangebot an. Maximilian traut dem Frieden jedoch nicht. Leyla nutzt die Gelegenheit, Zeit mit Oskar verbringen zu können, auch wenn sie dafür Babysitter spielen muss. Yannick erkennt, dass hinter Marvins Verhalten mehr steckt. Einfühlsam gelingt es ihm, Marvin die Angst vor Krankenhäusern zu nehmen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Toni wird für ihre Verdienste bei der Polizeiarbeit ausgezeichnet. Sie ist glücklich, dass Nina, Luis und Erik an ihrer Seite sind. Martin setzt es zu, nicht mitfeiern zu dürfen. Als er sich eine Aufnahme der Veranstaltung ansehen will, berührt sein emotionaler Appell Toni unerwartet. Yvonne entzieht sich peinlich berührt der Situation und würde sich am liebsten unsichtbar machen. Dann erwidert aber Gerner ihre Liebeserklärung auf besondere Weise.