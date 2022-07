Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" will Yvonne Christoph heiraten. Bei "Alles was zählt" gibt Jenny Justus einen verblüffenden Rat. Philip beschließt in "GZSZ", Noahs Betrug nicht auffliegen zu lassen.

05. Juli 2022 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"Alles was zählt": Jenny irritiert den wütenden Justus mit einem ungewöhnlichen Vorschlag. © RTL / Julia Feldhagen

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Hannes bestärkt Simon, nicht zur Hochzeit seiner Schwester zu fahren. Er soll sich die Demütigungen seiner Familie ersparen. Doch plötzlich taucht seine Schwester Charlotte auf. Sie ist vor ihrer eigenen Hochzeit geflohen. Anette und Sandra finden einen Stuhl auf dem Salzmarkt und nehmen ihn mit. Blöd nur: Es ist Johannas Stuhl, den Ben zum Polsterer bringen soll. Und Ben zeigt den "Diebstahl" ausgerechnet bei Bernd an, der sich auf die Suche nach den Dieben macht. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Yvonne nutzt Christophs Akalkulie, um sich unentbehrlich zu machen. Sie sorgt geschickt dafür, dass Christoph an einer Budgetbesprechung mit den Anteilseignern nicht teilnehmen kann, und vertritt ihn. Doch niemand nimmt Yvonne ernst. Sie macht Christoph deutlich, dass sie als Freundin keinerlei Entscheidungsbefugnis hat. Als Ehefrau wäre das anders. Während Gerry und Shirin ihr Glück bei einem Picknick genießen, kann es Henning immer noch nicht fassen, dass sich Shirin gegen ihn entschieden hat, und er sucht Trost bei Constanze. Jedoch kann ihm diese nur bedingt beistehen, da sie selbst vor einer Herausforderung steht. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Jakob versucht im ersten Moment, seinen Umzug rückgängig zu machen. Dann erkennt er, dass es Zeit für Ehrlichkeit ist. Benedikt gibt Ute gegenüber unumwunden zu, dass er Corinnas Kredit bei der Bank verhindert hat. Es kommt zu einem Streit mit Folgen. Robert will Britta von ihrer Herzschwäche ablenken und bringt sie unabsichtlich auf die Idee, ihre Memoiren zu schreiben. Das hat unerwartete Folgen für Robert. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Justus sieht sich durch Sandras Auftauchen im Kampf ums Sorgerecht in der Defensive, da gibt Jenny ihm einen unerwarteten Rat. Leyla glaubt, sich völlig blamiert zu haben, da eilt ihr ein rettender Prinz zur Hilfe. Yannick glaubt, mit Marvin und Finn eine gute Zeit verbringen zu können, doch es kommt erschreckend anders. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Yvonne und Gerner sehen voller Vorfreude einem weiteren Date entgegen. Während Yvonne Nina gegenüber andeutet, mit Gerner den nächsten Schritt gehen zu wollen, passiert ihr ein peinliches Missgeschick. Philip wird daran erinnert, welche Dienste Noah Jeremias erwiesen hat und kommt zu dem Schluss, dass er ihn nicht hinhängen möchte, kann sich aber trotzdem nicht nehmen lassen, Noah gegenüber eine Andeutung über sein Wissens zu machen. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de