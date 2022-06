Das passiert heute in den Soaps

Bei "Rote Rosen" hilft Gunter David aus seiner Geldnot. Rosalie wird in "Sturm der Liebe" mit einer Abschiedsfeier überrascht. In "Alles was zählt" überrascht Malu Justus mit einer unerwarteten Entscheidung.

29. Juni 2022 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"Alles was zählt": Justus erkennt fassungslos, dass Malu sich Maximilian an die Seite geholt hat. © RTL / Julia Feldhagen

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen David hat durch einen Kurs-Crash seiner Krypto-Währung viel Geld verloren. Er ist tief enttäuscht, doch Gunter bietet unkompliziert an, ihm das Geld für das Strandcafé zu leihen. David ist happy: Seiner gemeinsamen Zukunft mit Franzi steht nichts mehr im Weg. Sandra kämpft auf der Polizeiwache darum, dass Bernd eine offizielle Feier zum 25. Dienstjubiläum bekommt. Doch Kerstin sträubt sich. Spontan organisiert Sandra gemeinsam mit Finn eine Alternativparty im Rosenhaus - mit vollem Erfolg! 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Als Alfons von Rosalies Plänen erfährt, will er sie nicht so einfach abreisen lassen und plant eine Überraschungsabschiedsfeier. Unter einem Vorwand werden Rosalie und Raphael von Vanessa auf dem Weg zum Bahnhof abgefangen und zu den Sonnbichlers gebracht, wo all ihre Freunde auf sie warten. Nach der Veröffentlichung der Werbefotos kämpft Gerry nicht nur gegen seine Gefühle für Shirin, sondern auch mit abwertenden Kommentaren im Internet. Zunächst lassen ihn die Kommentare kalt, doch als sein Rasenmäher beschmutzt wird, ist Gerry sehr verletzt. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Brittas plötzliche Krankheit versetzt Bambi in Angst und Schrecken - wird auch er bald sterben? Für ihn steht fest: Er muss seine Lebenserwartung steigern. Ute bittet Benedikt darum, Jakob von seinem Liebeskummer abzulenken - nicht ahnend, dass sie sich dadurch selbst in die Bredouille bringt. Ein erneuter Rückschlag stoppt die Suche von Nika und Paco. Als sie kurz davor sind, ihr Projekt zu verwerfen, erhalten sie den rettenden Hinweis. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Malu holt in ihrer Angst um Luisas Sorgerecht Maximilian an ihre Seite - und bringt damit Justus gegen sich auf. Chiara genießt Jills Aufmerksamkeit, die sie von ihrem Frust über Simones Verrat ablenkt, und lässt sich mehr und mehr auf Jills Coaching ein. Deniz' und Imanis Bemühung, ihre Verlobung glaubwürdiger zu machen, führt zu einem bewegenden Bekenntnis von Deniz zu Imani. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Paul lädt seinen Vater zum Essen ein und stellt ihm Gina vor. Der Nachmittag wird zum Erfolg, Stefan und Gina finden schnell eine Ebene. Doch als Paul und Stefan auf Emily treffen, steht die verlorene Liebe wieder im Raum. Nachdem John wieder einen Rückzieher bei Laura macht, lässt er Philips Ratschläge nicht mehr an sich ran. Trotzdem kann er nicht anders, als Laura bei ihrer Abreise zum Bahnhof zu begleiten.