In "Sturm der Liebe" hat Rosalie ein Date mit Raphael. Sina verschafft David bei "Unter uns" eine Chance als Rettungssanitäter. In "GZSZ" sucht Sunny die Aussprache mit Philip.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Nach dem ersten Schock ist Inkens Wut riesengroß. Doch der Verrat ihrer Kinder, die nicht ehrlich ihr gegenüber gewesen sind, trifft sie noch härter. Derweil kommt es zum Hahnenkampf zwischen Nicos und Jakob, in den auch Amelie und Carla geraten. Mia, Simon und Gunter freuen sich, dass David und Franzi zusammengefunden haben. Die beiden genießen jede Sekunde zusammen, bis Franzi die Nachricht erhält: Sie muss am übernächsten Tag in Rostock aufs Schiff.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Rosalie ist enttäuscht, als Michael die Chance auf den Chefarztposten über die geplante Neuseelandreise und so auch über ihre Beziehung stellt. Während Michael der Ansicht ist, dass sie sich wieder beruhigen wird, überlegt Rosalie erneut, sich bei Raphael zu melden. Tatsächlich ergibt sich ein Date mit ihm. Obwohl Paul alles versucht, um die Trennung abzuwenden und es Josie das Herz bricht, bleibt sie dabei, denn sie kann Paul nach dem vermeintlichen Seitensprung nicht mehr vertrauen. Währenddessen verläuft für Constanze alles nach Plan.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Sina verschafft David eine Job-Chance als Rettungssanitäter, will jedoch zuerst testen, wie er im Team funktioniert. Es stellt sich heraus: zumindest mit Sina nicht gut. Als Ute die Pension ausmistet, entdecken Paco und Nika verborgene Schätze. Das Missverständnis zwischen Jakob und Monika hat fatale Folgen. Monika zweifelt an ihrer Beziehung und zieht Konsequenzen, mit denen Jakob nicht gerechnet hat.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus möchte sehr gerne mehr Zeit mit seiner Tochter verbringen. Doch Malu lässt sich nicht darauf ein und durchkreuzt seine Bitte zudem noch mit einer überraschenden Ankündigung. Derweil hat Chiara mächtig an Simones Verrat zu knabbern. Deniz kann zwar zu ihr durchdringen, doch die Enttäuschung ist gewaltig und der Stachel sitzt tief.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Sunny tut es leid, dass sie Philip mit ihrer Entscheidung verletzt hat. Doch als er weiter auf Distanz zu ihr geht und zwischen ihnen nur noch Befangenheit herrscht, sucht sie die Aussprache. Toni will Eriks Einwände nicht an sich ranlassen und setzt ihren Entschluss durch. Doch auch Luis' abweisende Reaktion auf seinen Vater und ein befangenes Zusammentreffen von Nina und Martin setzen ihr zu. Toni hofft, dass sich die Wogen bald glätten.