In "Sturm der Liebe" kann die entführte Carolin befreit werden. Britta erkennt in "Unter uns", dass Robert die Hochzeit gar nicht absagen wollte. Bei "GZSZ" wird Luis von Jonas beobachtet, als er sich mit einem Dealer trifft.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Um finanziell wieder auf die Beine zu kommen, hat Philip den Job im "Carlas" angenommen. Amelie ist genervt von Philip und stellt vor Carla sein Können in Frage. Als Philip dahinterkommt, erteilt er Carla humorvoll eine Lektion. Sandra ist irritiert, als Bernd sie bei einem Einsatz außen vorlassen will. Sie sucht das Gespräch und Bernd gesteht, tatsächlich aus Sorge so gehandelt zu haben. Beide sind gewohnt Entscheidungen allein zu treffen und tun sich schwer mit der ständigen Präsenz des anderen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Michael gelingt es, Ariane von Carolins Freilassung zu überzeugen, und stattdessen ihn als Geisel zu nehmen. Während Ariane mit Michael flüchtet, unternimmt dieser einen Versuch, Ariane zu überwältigen. Josie wird einmal mehr klar, dass ihre Entscheidung, auf Abstand zu Paul zu gehen, richtig war, und plant mit Yvonne einen Shoppingtrip nach München. Unterdessen findet Constanze auf Pauls Anzug blonde Frauenhaare und wird in ihrem Misstrauen weiter bestärkt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Britta erkennt, dass Robert die Hochzeit gar nicht absagen wollte. Werden die beiden trotz aller Hindernisse noch rechtzeitig zur eigenen Trauung kommen? Evas tatkräftige Hilfe führt zur Versöhnung mit Dominic. Sie einigen sich auf Freundschaft, obwohl beide wissen, dass sie sich damit etwas vormachen. Nika willigt schweren Herzens ein, den Lockvogel für Conors Verhaftung zu spielen. Doch kann sie das wirklich durchziehen?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Maximilian hat sich vor Simone ins Aus geschossen. Wütend auf Justus geht er zu weit und bedroht Unschuldige. Lucie hofft, dass Miro die Chance nutzt und zu seinem Betrug steht. Als er sich nicht dazu durchringen kann, bezieht Lucie Stellung. Henning kämpft gegen seine Gefühle für Daniela an. Vor Ben gibt er zu, dass es sich wie Betrug an seiner verstorbenen Frau anfühlt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily kauft notgedrungen Ginas Schuhe und verdammt sie dazu, im Karton zu verrotten. Doch als sie zum Event will, trifft sie Gina schon wieder, die plötzlich einen Stich im Bauch fühlt. Luis wird von Jonas beobachtet, als er sich mit einem Dealer trifft. Luis nutzt den Verdacht als Ausrede und verspricht, dass er den Stoff entsorgt hat. Zum Beweis überrascht er sie mit einem Essen, sodass sie beruhigt glauben, mit Luis sei alles in Ordnung.