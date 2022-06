In "Sturm der Liebe" gelingt Ariane die Flucht. Lucie erfährt in "Alles was zählt", dass Miro sich Follower gekauft hat. Bei "GZSZ" rückt Laura John den Kopf zurecht.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Sandra hadert, ob Bernds Heiratsantrag zu überstürzt war. Dörte macht sich auch Gedanken, sie findet Bernd zu besitzergreifend. Als Bernd ohne Absprache vor den Kollegen verkündet, Sandra zu heiraten, stellt sie ihn zur Rede. Sara ist glücklich: Mona kommt zu Besuch. Gemeinsam wollen sie einen Kinderwagen kaufen. Simon fühlt sich ausgeschlossen und wirft Sara gekränkt vor, rund ums Kind alles alleine zu entscheiden. Sara stimmt ihm zu und fragt sich: Liebt sie Simon noch?

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Getarnt als Polizistin will Ariane aus dem Krankenhaus fliehen. Als sich Michael ihr in den Weg stellt, nimmt sie Carolin als Geisel und entkommt. Doch Ariane ist durch die Wirkung der Tablette geschwächt und so gelingt es Carolin, heimlich auf der Flucht eine Spur zu legen. Shirin lässt sich von Gerry überreden, ein paar Probefotos für die Werbekampagne zu machen, und wird direkt als Ersatzmodel gebucht. Als Gerry erfährt, dass Shirin und er vor der Kamera ein Liebespaar spielen sollen, befürchtet er Merle zu verletzen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Britta ist erleichtert und glaubt, dass Robert nichts von ihrem vermeintlichen Fehltritt mit Rufus weiß. Als Robert jedoch plötzlich verschwindet, erfasst sie Panik. Eva ist ausgebremst, als Dominic ihre juristische Hilfe ablehnt. Wie kann sie ihm ihre Loyalität beweisen? Ute will sich aus dem Wettbewerb zwischen Benedikt und Corinna heraushalten. Doch Benedikts Kaltschnäuzigkeit bringt sie zum Umdenken.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Maximilian befürchtet, alles zu verlieren: Nathalies Liebe und Simones Rückhalt im Zentrum und der Familie. Und das ist alles Justus' Schuld. Lucie kann nicht fassen, dass Miro sich kaltblütig Follower gekauft hat und zieht enttäuscht und verletzt harte Konsequenzen. Imani hat, nachdem ihre lebensrettende Aktion vor Jenny aufgeflogen ist, Angst, dass ihre guten Absichten für sie selbst böse enden könnten.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Luis lässt von seinem Plan ab, um Zeit mit Moritz zu verbringen. Doch in der Nacht holen ihn die Gedanken wieder ein, weshalb er am nächsten Tag doch noch zum Vorstellungsgespräch geht. Als Johns Medikamentenrausch nachlässt, ist ihm seine Liebesoffenbarung gegenüber Laura peinlich. Er stößt sie vor den Kopf, als er vorgibt, er könne er sich an nichts erinnern. Doch Laura lässt das nicht gelten und spricht aus, dass sie beide sich was vormachen.