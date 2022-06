Das passiert heute in den Soaps

In "Rote Rosen" gesteht Philip Carla, dass er pleite ist. Constanze hinterfragt in "Sturm der Liebe" Josies Verhalten. Bei "Alles was zählt" springt Henning als Aushilfe in der Trinkhalle ein.

07. Juni 2022 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Rote Rosen": Philip gesteht Carla dass er sich mit seiner Pleite vor ihr schämt. © ARD/Nicole Manthey

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Carla ist verwundert, dass Philip sich um Bijou kümmert. Als sie bei Amelie nachfragt, platzt es aus der heraus: Ihr Bruder Philip ist pleite. Kurzerhand bietet Carla ihm an, für sie als Barkeeper zu arbeiten. Notgedrungen nimmt Philip den Job an, um seine finanzielle Situation zu entspannen. Sandra ist von Bernds Heiratsantrag zuerst völlig überrumpelt, sagt dann aber glücklich "ja"! Dörte hegt noch Zweifel. Anette dagegen unterstützt Sandra in ihren Plänen, muss aber gleichzeitig mit der Trennung von ihrem Gatten Dirk klarkommen. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Josie schafft es gerade noch rechtzeitig, die Torte mit der falschen Aufschrift zu zerstören. Obwohl sich Constanze über Josies Ungeschicklichkeit ärgert, genießt sie das gemeinsame Picknick mit Paul. Als dieser Josie später beruhigt, ahnen beide nicht, dass Constanze die Reste von Josies Liebesgeständnis auf der Torte gefunden hat. Nach Rosalies Beichte weist Michael Raphael in seine Schranken und verlangt seine Abreise. Auch Rosalie will um ihre Beziehung kämpfen und legt Raphael nahe, auf Abstand zu gehen. Doch dieser macht ihr klar, dass sie vom Schicksal füreinander bestimmt sind, und möchte ihr dies beweisen. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Britta verstrickt Rufus wegen des vermeintlichen Fehltritts immer weiter in Lügen und befeuert damit dessen schlechtes Gewissen. Kann Rufus das Geheimnis vor Robert wahren? Corinnas Businessplan steht, doch sie bringt ausgerechnet Benedikt damit auf die Idee, die Pension selbst zu pachten. Jetzt kann ihr nur noch Ute helfen. Easy geht mit der Info über den Kuss locker um, weil Cecilia die ganze Schuld auf sich nimmt. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Miro versucht, seine Gewissensbisse zu verdrängen. Doch dann kommt Lucie dahinter. Bei Finns Patientin Maja treten urplötzlich Komplikationen auf, die auch für Imani schwerwiegende Folgen haben. Henning springt als Aushilfe in der Trinkhalle ein und wird prompt von Daniela eingearbeitet, der er eigentlich lieber aus dem Weg gehen würde. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Michi schafft es nicht zur persönlichen Anmeldung beim Line-Dance-Wettbewerb, und Maren überredet Tobias, sich als Michi auszugeben. Doch die beiden geraten unter Druck, als ein Tanzrivale von Michi Tobias zum Duell fordert. Laura gelingt es, den bewusstlosen John aus der Badewanne zu retten. Unbemerkt von seinen Geschwistern besucht Laura John im Krankenhaus, wo der trotz Medikamentenrausch eine wichtige Botschaft an sie hat.