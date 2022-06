Bernd macht Sandra in "Rote Rosen" einen Heiratsantrag. In "Unter uns" fühlt sich David von den Weigels verraten und bei "GZSZ" kommt es zwischen Laura und John zu einem nahen Moment.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Dörte zweifelt, ob Bernd der Richtige für ihre Tochter Sandra ist. Aber Bernd meint es ernst: Als Sandra ihn bei einer Verbrecherjagd beeindruckt, sprudeln seine Gefühle über und er macht ihr einen Heiratsantrag. Philip hat sich aus Kostengründen bei Amelie eingenistet. Weil er ihr auf die Nerven geht, soll er sich um Bijou kümmern. Doch Philip kann nicht mit Pferden umgehen und Bijou läuft ihm davon.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Auf Werners Drängen hin willigt Erik ein, Ariane im Gefängnis zu besuchen, um Informationen über die neuen Anteilseigner herauszufinden. Tatsächlich ist Ariane bereit, Eriks Fragen zu beantworten, jedoch erwartet sie eine Gegenleistung: Erik soll ihr ihre Bibel bringen. Während Josie Sehnsucht nach Paul hat, beschließt Constanze mit Hennings Hilfe, sich bei Paul für seine Fürsorge mit einem Picknick zu bedanken. Dazu soll ausgerechnet Josie eine Torte backen und diese mit einer Liebesbotschaft aus Zuckerguss verzieren.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ringo und Easy stellen den Schutz ihrer Privatsphäre hinten an, um bei einer Diversitätskampagne zu helfen. Easy engagiert ausgerechnet Cecilia als Helferin. David fühlt sich von der Familie verraten und wird von Fionas hasserfüllten Worten über die Weigels eingeholt. Wird David wie Rolf werden? Jakob ist verletzt und Monika beschließt, ihm all ihre Zeit zu widmen, um an ihrer Beziehung zu arbeiten. Doch Jakob hätte nichts gegen ein wenig Ruhe.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Miro befürchtet, bei "Battle on Ice International" gegen Chiara zu verlieren. Wird er zu unlauteren Mitteln greifen?

Isabelle, Yannick und Ben gelingt es in letzter Sekunde, Casper zu überwältigen. Als der Schock nachlässt, wird sich Isabelle ihrer wahren Gefühle für Yannick bewusst. Als der Druck auf Finn wegen einer komplizierten OP wächst, ist es Imani, die bei ihrer heimlichen Recherche eine Entdeckung macht.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Auch wenn Maren protestiert, beschließt Michi, zurückzufahren und die Stiefel zu holen. Maren vertreibt sich unterdessen die Zeit und ist völlig überfahren, als sie plötzlich Tobias gegenübersteht. Laura begleitet John nach Hause, wo es zu einem nahen Moment kommt. John stößt Laura daraufhin aus Selbstschutz von sich. Sauer schwört sich Laura, dass John ihr gestohlen bleiben kann und ahnt nicht, dass der in Gefahr gerät.