Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" will Rosalie Michael eifersüchtig machen. Nika sorgt sich in "Unter uns" um den verschwundenen Conor und in "GZSZ" plant Sunny eine romantische Überraschung für Noah.

30. Mai 2022 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Unter uns": Nika ist froh, als Till sich ihrer Suche nach Conor anschließt. © RTL / Stefan Behrens

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Katrin und Leo genießen ihren letzten Abend mit ihren Freunden. Am nächsten Tag starten sie mit gepacktem Transporter Richtung Elba. Doch dann ist Betty plötzlich verschwunden und zwingt das Paar zu einem letzten Stopp. Endlich unterschreibt Philip den Pachtvertrag für sein Weinbistro und startet mit den Umbauplänen. Er erwartet nach dem Brand eine hohe Versicherungssumme. Auch die Zusammenarbeit mit Carla läuft gut an - Philip ist glücklich. Bis er einen Anruf von seiner Versicherung erhält. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Nachdem Rosalie Michael dabei beobachtet hat, wie er versucht Carolin zu küssen, beschließt sie Michael aufzuzeigen, was er an ihr verlieren würde. Von Yvonnes Idee, Josies Selbstwertgefühl zu stärken, inspiriert, engagiert sie Raphael, um Michael eifersüchtig zu machen. Gerry fürchtet, beim Fotoshooting zu versagen, und sucht Rat bei den Sonnbichlers. Nachdem Hildegard bei der Kleiderauswahl geholfen hat und Alfons bestärkende Worte spendet, ist Gerry zuversichtlich. Doch als Gerry vor der Kamera steht, meldet sich seine Nervosität zurück. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Zu Roberts eigenem Schutz will Britta die Hochzeit mithilfe von Rufus platzen lassen. Wird sie rechtzeitig zur Vernunft kommen? Als sich ein Fremder an Conors Handy meldet, ist Nika alarmiert und glaubt, dass er in Schwierigkeiten steckt. Ihre Sorge erweist sich als begründet. Gerade als Corinna klar wird, was ihr beruflicher Traum ist, platzt dieser mangels finanzieller Sicherheiten. Aber dann erhält sie Hilfe von unerwarteter Stelle. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Nathalie schiebt ihre Wut zur Seite, um sich ganz auf den Prozess zu fokussieren. Malu fühlt sich mit ihrer Tochter auf sich allein gestellt. Als Jenny ihre Hilfe anbietet, platzt Malu der Kragen. Finn ist hin- und hergerissen, ob er für Imani lügen soll. Imani droht die Abschiebung, doch auch für ihn könnte ein Betrug Konsequenzen haben. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Sunny vermisst Noah und gemeinsam mit Lilly kommt sie auf die Idee, Noah eine romantische Überraschung im Krankenhaus zu bereiten. Dumm nur, dass Noah dasselbe vorhat und gar nicht mehr im Krankenhaus ist. Katrin bangt, dass Yvonne ihr Wissen teilt. Doch Yvonne macht Katrin klar, dass sie nicht so tickt. Katrin bedauert, dass es zur Auseinandersetzung kommt und ist entsetzt, als Yvonne doch noch droht, zu einer undichten Stelle zu werden. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de