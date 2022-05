In "Rote Rosen" erkennt Katrin, dass ihre Töchter erwachsen geworden sind und ihren eigenen Weg gehen können. Josie genießt in "Sturm der Liebe" ihr Date mit Raphael. Bei "GZSZ" beginnt Gina, Paul mit anderen Augen zu sehen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Als Katrin von Mias Zerrissenheit erfährt, will sie in Lüneburg bleiben. Auch wenn es ihr schwerfällt, ohne Leo leben zu müssen. Nach einem Gespräch mit Franzi und Mia erkennt Katrin: Ihre Kinder sind erwachsen und sie kann beide in Liebe gehen lassen. Gegen Dörte läuft ein Strafverfahren, weil sie einen betrügerischen Käufer einer Kirchen-Immobilie beleidigt hat. Entweder sie zahlt das Strafgeld oder sie geht ins Gefängnis.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Als Shirin erfahren hat, dass Yvonne Raphael für das Date mit ihrer Tochter bezahlt, will sie Josie warnen. Doch als sie sieht, wie sich Josie und Raphael amüsieren, bringt es Shirin nicht über das Herz, die Wahrheit zu sagen. Michael lässt sich von Rosalies Vorfreude auf den Tanzabend mitreißen und hofft, dass sie Alfons und Hildegard den Preis für das beste Paar streitig machen. Doch als Michael mit Rosalie tanzt, hat er plötzlich Carolin vor Augen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Ringo erfährt, dass Cecilia in Benedikt verliebt sein soll, kratzt das unwillkürlich an seinem Ego. Was hat Benedikt, was er nicht hat? Britta sieht einer Hochzeit, bei der aus der Familie nur Roswitha dabei ist, wenig erfreut entgegen. Als dann auch diese absagt, atmet Britta zu früh auf. Tobias' und Viviens Plan scheint gescheitert. Das getrennte Paar muss Viviens Mutter ertragen. Doch sie werden für ihre Leiden unverhofft belohnt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus und Jenny sind sich sicher, dass Nathalie für Maximilian lügt. Es gibt nur einen Weg, Nathalie dazu zu bringen, die Wahrheit zu sagen. Henning bringt die Bedrohung von Casper für Yannicks Leben dazu, sich seinen Kindern zu öffnen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Während in Laura Wut aufsteigt, weil sie glauben muss, dass John Sex mit einer anderen Frau hat, bricht der ab, bevor es richtig losgeht. Umso härter trifft es ihn, als Laura demonstrativ vor seinen Augen mit einem anderen Typen flirtet. Gina beginnt, Paul mit anderen Augen zu sehen. Doch der ist mit seinen Gedanken bei Emily, deren Geburtstag ansteht und der überhaupt nicht nach Feiern zu Mute ist.