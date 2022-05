Das passiert heute in den Soaps

Philip flirtet in "Rote Rosen" mit Carla. Bei "Unter uns" will Benedikt Corinna nicht länger bei sich wohnen lassen. In "GZSZ" erfährt John, dass Kian die Mauerwerk-Immobilie verkaufen will.

18. Mai 2022 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"Rote Rosen": Philip versucht, Carla charmant näher zu kommen. © ARD/Nicole Manthey

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Philip flirtet mit Carla, doch die bleibt standhaft. Durch Sara kommt Philip auf die Idee, seinen Wein und die Austern im Tourismusbüro anzubieten. Carla ist davon nicht angetan. Katrin will Leos Patientenverfügung nicht akzeptieren. Sie ist sicher, heute hätte er nicht so unterschrieben. Britta und Hendrik verstehen sie, aber ihnen sind die Hände gebunden. Katrin fleht Leo an, sie nicht alleinzulassen. Und tatsächlich: Leo wacht auf. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Im "Fürstenhof" kommt es zu einigen Diebstählen und Vanessa macht eine verdächtige Beobachtung. Sie informiert Christoph, dass es sich bei den Dieben um zwei Hotelgäste handeln könnte. André leidet unter der Trennung von Bettina und sein Liebeskummer scheint sich auch auf seine Kochkünste auszuwirken, denn selbst eine einfache Soße will ihm nicht gelingen. Hildegard möchte André motivieren und macht sich mit Josies Hilfe die geerbte Kochmütze zunutze. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Nach seiner Auseinandersetzung mit Jakob ringt Dominic, ob er das Risiko eingehen soll, sein Geheimnis zu offenbaren. Eva hat sich bereits einem anderen zugewandt. Benedikt will Corinna nicht länger bei sich wohnen haben, doch die ist arbeitslos, knapp bei Kasse und Utes Freundin. Sina weiß nicht, wie sie jetzt mit David umgehen soll. Gemeinsam mit Bambi sucht sie nach einem Weg, Rolfs Sohn loszuwerden. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Deniz wird ungewollt mit einem nahen Moment überrascht. Lucie fällt es in ihrer Sorge um ihren Bruder Yannick schwer, Miro an sich heranzulassen. Sie besinnt sich jedoch und gibt ihm noch eine Chance. Chiara wird von Nathalie ermahnt, sich nicht auf die Drohung einzulassen. Sie trifft schließlich eine mutige Entscheidung. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten John erfährt, dass Kian die Mauerwerk-Immobilie verkaufen will. John würde sie am liebsten selbst kaufen - nur wie? Er kann nur auf einen entspannten neuen Pächter hoffen. Doch da führt Laura ihm vor Augen, was dem Club blühen wird. Als Sunny ihn zum Brunch einlädt, lässt Philip Noah spüren, dass er Oberwasser hat. Doch Noah macht Philip einen Strich durch die Rechnung. Philip muss erkennen, dass Noah sich zurück ins Spiel gebracht hat. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de